「西班牙已比台灣窮」台人均GDP超車歐盟第4大經濟體

台灣靠「晶片經濟」以驚人的速度成長，台積電尤其貢獻良多。(路透)

西班牙財經媒體《經濟學人報》（elEconomista.es）以「西班牙已經比台灣窮」為標題，指出西班牙與台灣早年在經濟成長軌跡上曾有相似之處，之後西班牙拉開與台灣的差距，但近年來領先幅度不斷縮小，到去年再度被台灣比下去，且差距預料將持續擴大。

據國際貨幣基金（IMF）最新數據，2025年底時台灣的人均GDP達39,488美元，超車西班牙的38,290美元。IMF更預測，到2031年，台灣的人均GDP將領先西班牙將近7,000美元。西班牙是歐盟 第四大經濟體，人口將近4,900萬，土地面積為台灣的14倍。

在2008年全球金融海嘯及2010年歐洲主權債務危機期間，西班牙被列為「歐豬五國」（PIIGS）。

近年來西班牙勵精圖治，得益於新冠疫情後觀光業復甦、移民政策帶動勞動力增加，以及強勁的內需服務業，經濟表現在歐盟名列前茅，4月30日公布的數據顯示，今年第1季GDP季比成長0.6%，遠優於歐元區整體的成長0.1%，也超越德、法、義三個經濟規模更大的歐洲國家。

然而，報導分析，這幾年台灣靠著「晶片經濟」以驚人的速度成長，台積電尤其貢獻良多；相較之下，西班牙經濟長期依賴被形容為「酒吧經濟」的服務業、旅遊業、建築業和餐飲業，因而未能搭上這波AI熱的順風車，在第四次工業革命中處於邊緣化地位。

根據報導附上的圖表，台灣人均GDP並非首度超越西班牙，從1980年以來，台灣曾於2000年，以及2020-2022年間超車西班牙，2025年則是睽違兩年後再度超越，而且接下來數年預料將維持此優勢。

在國家整體實力上，台灣已經靠著科技力從「追趕者」成為「領先者」。

經濟學人報並指出，西班牙長期依賴服務業、旅遊業、建築業和餐飲業，這種模式雖然能提供大量就業，但附加價值低、產值不高、抗風險能力差，遑論帶動科技創新，因此這次被台灣超越並非偶然，而是結構性的衰退。