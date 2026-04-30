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市場棄TACO改吃Nacho？他說伊戰將以「無協議」收場

編譯湯淑君／綜合外電
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諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

布蘭特原油6月期貨價格30日早盤一度漲破每桶126美元，升抵2022年俄烏戰爭爆發以來最高。經濟學家克魯曼戲稱，油價最近再度躍升，是因為市場從大啖墨西哥塔可捲餅（Taco），改吃烤起司玉米片（Nacho）。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼30日撰文說，之前市場相信「TACO」（川普總是畏縮）那一套，但現在察覺，現實是「NACHO」（Not a Chance Hormuz Opens，荷莫茲海峽沒機會開啟）。他認同「NACHO」背後的邏輯：荷莫茲海峽不會重開，直到封鎖海峽造成更嚴重的經濟傷害。

克魯曼表示，務實而言，重啟荷莫茲海峽的唯一途徑，是美伊雙方都讓步——伊朗解除實質封鎖，美國停止封鎖伊朗港口。這種互相讓步不需再談判正式協議，也不需華府與德黑蘭互相信任，只需彼此都結束現行封鎖即可。通往這種「無協議」之路依然暢通。

他解釋，伊朗4月17日宣布開放商船通行荷莫茲海峽後，布蘭特油價應聲跌到每桶90美元出頭；但因川普拒絕結束美國的「封鎖其封鎖」，伊朗重啟限制，油價再度走高，至今已從低點回彈約30美元。

重啟荷莫茲海峽遭遇三大障礙

克魯曼指出，三大因素阻撓荷莫茲海峽重開：川普好大喜功、川普在狀況外，以及伊朗認定與美國達成的任何協議都一文不值。

首先，川普愛面子，自尊心卻脆弱，所以絕不認輸。他受不了面對自己「一手造成美國承受史上最大戰略挫敗」的現實，所以迫不及待想促使伊朗讓步，給他遮羞布好宣稱勝利。因此，他自以為能逼伊朗退讓。

再者，身邊人拍他馬屁，只通報戰事順利，以致川普不清楚實際情況。川普周日宣稱，伊朗快沒地方儲存石油，再三天輸油管線就要爆了。當然，那些管線至今還沒爆。

伊朗石油產業確實因為美國封鎖，而面臨一些技術問題。石油儲存容量所剩無幾，油井也不能像水龍頭那樣隨意開開關關（減產石油可能損害油田）。然而，種種跡象都顯示，伊朗準備做必要調整。

美國的封鎖也的確重創伊朗經濟，通膨和失業率雙雙飆升，那正是為什麼德黑蘭願意重啟荷莫茲海峽，換取美軍結束封鎖。然而，川普想要更多。他卻得不到，因為伊朗明白，荷莫茲僵局正傷害美國乃至全球經濟，且這場戰爭燃起美國人民怒火、衝擊美國經濟，將使川普在11月期中選舉面臨重大挫敗。

第三點，伊朗很清楚，川普幾乎撕毀每一項與外國達成的政策協議。透過片面加徵關稅，他違背長期貿易協議；他積極運作想毀了北大西洋公約組織（NATO）；他還廢止歐巴馬政府談妥的伊朗限核協議。這些紀錄證明，川普絕不是可信的談判對手。那麼，德黑蘭又如何相信川普會信守雙方議定的任何協議？

試想，假如伊朗政權同意交出濃縮鈾庫存，換取美方結束封鎖。川普一得手，會不會再度實施封鎖，甚至提出一連串新要求？

因此，伊朗不會做出任何削弱自己戰略地位的讓步，這也意味德黑蘭不會提供任何條件，讓川普能宣告勝利。

伊朗戰爭如何收場？

克魯曼說，除非川普願意犯下令人髮指的重大戰爭罪行，而美軍也奉命行事，否則這場戰爭的結局將是數周前就已攤在檯面上的「無協議」：美國結束封鎖，伊朗重開海峽。

事後，伊朗會變得更貧窮，但戰略上更強大。美國將吞下空前的戰略挫敗。

問題是：全世界和美國還要忍受多大的傷害，川普才會願意接受現實？

伊朗 川普 克魯曼

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