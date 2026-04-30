Meta延命伺服器 記憶體荒恐燒到2027年 非AI設備要多撐1年變7年

為因應記憶體晶片供應不足，Meta決定將部分資料中心內非AI用途伺服器的使用年限由6年延長至7年。（美聯社）

受記憶體晶片短缺影響，Meta 內部備忘錄顯示，該公司資料中心內非AI用途伺服器正面臨顯著供應不足，預估將持續至2027年，因而決定將部分設備使用年限由6年延長至7年。

產業硬體需求成長超出預期，關鍵伺服器零組件如DRAM與硬碟（HDD）尤為吃緊，預估供應缺口將一路延續至2027年。

儘管延長使用年限預期將使伺服器的年度故障率從4.8%升至7.4%，Meta強調此為營運調整，僅影響少部分設備，且在備援與防護機制下，不預期影響服務可靠性。另一份備忘錄則指出，若延至8年恐故障率過高，不具可行性。

隨著AI資料中心建置加速，NAND快閃記憶體、DRAM與硬碟等關鍵元件需求大增。由於AI系統與雲端服務業者願意支付溢價取得資源，相關產能被優先配置至AI伺服器生產，進而擠壓其他應用供給，導致個人電腦、智慧型手機以及Meta的非AI伺服器同面臨零組件短缺。Meta坦言，短期內新伺服器的採購速度無法追上需求成長，延長現有硬體壽命成為填補缺口的必要過渡措施。

除Meta外，英特爾上周在財報會議中指出，記憶體短缺導致成本上升，可能影響後續需求；戴爾科技也已因短缺問題，將部分商用筆電價格調漲最高30%。