我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國人申請健保給付 猶如一場艱辛戰鬥

五角大廈：伊朗戰爭已燒250億美元 多用於炸彈飛彈

別說沒人警告…Axios列6大事實 勾勒AI發展關鍵轉折點

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工智慧（AI）發展近期出現多項關鍵訊號，顯示其影響力正快速擴大，且風險與不確定...
人工智慧（AI）發展近期出現多項關鍵訊號，顯示其影響力正快速擴大，且風險與不確定性同步升高。 路透

過去60天，人工智慧（AI）的發展出現多項關鍵訊號，顯示其影響力正快速擴大，且風險與不確定性同步升高。從產業成長速度、技術突破到社會反彈，Axios提出六大事實勾勒出前所未見的轉折點。

一、AI是史上成長最快產品

以Anthropic為例，其年化營收自2024年底的10億美元，一年內暴增至90億美元，本月更攀升至300億美元，成長速度超越洛克斐勒創辦的標準石油公司（Standard Oil），以及Google等歷史悠久的企業。目前已有逾千家企業，每年投入逾100萬美元、使用該公司的Claude模型。

二、技術進展同時帶來風險

Anthropic近期開發出的Mythos模型，具備找出關鍵資安漏洞的能力，但基於潛在危害，公司選擇不對外公開，僅限少數機構使用，顯示業者已意識到技術可能被濫用。

三、AI已開始「自我建構」

Anthropic內部幾乎所有程式碼已由AI生成，公司甚至提出「用Claude打造Claude」的策略。OpenAI也出現類似情況，高階研究人員不再手寫程式碼，該公司首席科學家預期，完全自主的AI研究員，最快可能在2028年前出現。

四、模型透明度開始下降

史丹福大學2026年報告指出，AI模型透明度指數從58降至40（最高為100），能力最強的模型反而最不透明。此外，美國聯邦政府對透明度的監管要求，幾乎等於零。

五、社會對AI反彈升溫

OpenAI執行長奧特曼的住家遭到攻擊，嫌犯還試圖縱火並闖入OpenAI總部，凸顯AI引發的焦慮與敵意。奧特曼事後坦言，外界對AI的恐懼「是合理的」，並警告權力不應過度集中。

六、市場開始反映衝擊

短短十周內，AI相關變革導致全球上市軟體公司市值蒸發2兆美元，投資人意識到，AI有可能取代程式開發、法律研究與金融管理等工作。

整體而言，AI正進入類似「原子時代」的早期階段，發展方向仍高度不確定，企業、政府、學界都尚未做好準備。業界領袖與數據已多次釋出警訊：這項技術的成長速度、能力與風險，已超出社會理解範圍。

Google OpenAI

上一則

美國封鎖港口衝擊 伊朗里亞爾兌美元再創新低

延伸閱讀

Google押寶AI新創 砸400億投資Anthropic

Google押寶AI新創 砸400億投資Anthropic

Axios：OpenAI推新資安產品 為美政府及五眼聯盟做簡報

Axios：OpenAI推新資安產品 為美政府及五眼聯盟做簡報
史丹福大學報告：台灣AI採用率提高 工業機器人成長搶眼

史丹福大學報告：台灣AI採用率提高 工業機器人成長搶眼
Grok寫程式、出報表不如對手 馬斯克擬砸600億元扭轉局面

Grok寫程式、出報表不如對手 馬斯克擬砸600億元扭轉局面

熱門新聞

IBM公司。(路透資料照片)

分析點名「3檔股票」值得長期持有 20年後也不賣

2026-04-26 21:10
蘋果公司執行長庫克。(美聯社)

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

2026-04-22 23:59
特斯拉執行長馬斯克周三（22日）表示，該公司計劃投入約30億美元，在德州興建一座研究型晶圓廠，將是建立大規模晶片製造能力計畫的早期階段。(路透)

英特爾迎大利多 馬斯克：將採14A製程 另投資30億元蓋研究型晶圓廠

2026-04-22 21:47

「大賣空」貝瑞重押半導體崩盤 稱費半終將「跌回原形」

2026-04-25 00:18
專家表示，美股後續漲跌，就看29日盤後的這80秒。 （路透）

美股後續是漲是跌？專家：就看「這80秒」

2026-04-29 08:15
一名Reddit用戶在近兩年前，用祖母遺產低接英特爾股票，遭網友訕笑，若他抱得住，如今可能成為大贏家。（路透）

從全網笑柄到逆襲成功 他兩年前用70萬美元重押英特爾 如今翻近三倍

2026-04-25 07:20

超人氣

更多 >
這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降
皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發

皇家級笑話 英王在美國演說幽默連發
他在好市多冷凍櫃挖寶到新品蛋糕 口感濕潤還吃得到水果

他在好市多冷凍櫃挖寶到新品蛋糕 口感濕潤還吃得到水果
停車被撞反背鍋？華婦車禍被判51%責任 關鍵竟在這一點

停車被撞反背鍋？華婦車禍被判51%責任 關鍵竟在這一點
明知被美通緝仍出國？中國駭客與妻度蜜月被捕

明知被美通緝仍出國？中國駭客與妻度蜜月被捕