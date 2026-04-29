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美股後續是漲是跌？專家：就看「這80秒」

未來十年高報酬股何在？量子基金老手這樣說

編譯湯淑君／綜合外電
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人工智慧（AI）資料中心需電孔急，但相關電力需求可能只占未來全球新增電力需求的一...
人工智慧（AI）資料中心需電孔急，但相關電力需求可能只占未來全球新增電力需求的一小部分。（路透）

前索羅斯量子基金老將建議投資人，投資操作別隨新聞標題和地緣政治最新發展起舞，不然可能見樹不見林，對未來十年的大趨勢視若無睹。

曾任職於歐洲富達投資和索羅斯量子基金的資深基金經理人薩勒表示，這股大趨勢就是「電氣化」，未來十年相關投資可望帶來「高二位數」報酬率，「因為電氣化市場需要巨量的天然資源，而淨零碳排儘管是追尋的目標，短期內卻達不到」。

現任日內瓦避險基金Anaconda Invest執行長的薩勒說，他正押寶能源市場轉型，以及印度等國人口成長帶動的龐大電力需求。據他估計，到2035-2040年，全球電力消費量將比目前的2萬TWh（terawatt-hour，太瓦時），再增加1.8萬TWh左右，人工智慧（AI）資料中心的需求可能只占其中的1,000TWH。1TWh相當於10億度電。

電氣化大趨勢將帶飛銅、鋁、鈾價

因此，薩勒正大舉投資用於電網和電力傳輸線的銅和鋁金屬，以及業務涉及電線電纜製造的金屬與礦業公司。據他估計，要傳輸這麼多額外電力，「將需要1億公里長的新電纜，以銅需求計，相當於目前每年消耗量的兩倍」。

薩勒也看好鈾價展望，因為趨勢愈來愈明朗，世人逐漸覺悟到能源來源務必分散化、減少依賴石油和天然氣，「核能自然是這股分散化趨勢的受益者」。他說：「鈾有1973年與伊朗戰爭引發石油震撼的前例可循。當時鈾價每磅值4美元，到1997年已漲到77美元。」

基於目前鈾每年約短缺3萬噸，薩勒預估，到2027年底，鈾價將從目前的每磅85美元左右，躍上每磅200美元。但他強調相關投資要有耐心，因為「今天還不會獲利」，畢竟不論是鈾礦開採還是興建核子反應爐，起碼費時十年以上。

原油生產供不應求 石油服務股展望看俏

至於油價，薩勒預估，就算伊朗戰爭今日結束，荷莫茲海峽航運「恢復正常至少也要六、七個月」，許多分析師預期今年布蘭特原油均價約55至60美元1桶，顯然太樂觀了。據他研判，假設伊朗戰爭今天就落幕，年底前油價可能（從目前約每桶110美元上下）回到每桶80至90美元；萬一戰爭沒完沒了，油價「將在90至100美元盤旋很久」。

他認為，在主要石油公司少見探勘活動，庫存量又日減下，原油將供應短缺，必定嘉惠石油服務公司。他預期，像Borr Drilling和Transocean這類石油服務公司，未來因修復中東能源設施和「維持或擴增」石油生產的需求，而從中得利。

AI晶片股太貴 不如押注資料中心冷卻概念股

至於AI投資機會，薩勒對股價愈來愈昂貴的AI晶片股較不感興趣。他說：「資料中心需要大量的冷卻系統。瑞典有家公司，蒙特斯集團（Munters），約30%的營收與資料中心有關。另有義大利的Carel Industries、美國的開利（Carrier），或大金（Daikin），這些公司都會受惠。」

印度

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