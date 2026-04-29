Fed決策、重量級財報出爐前夕 大盤小跌 費半逆勢漲逾1%

美國股市29日早盤小跌，投資人關注Fed決策及微軟等大型科技公司上季財報。路透

美國股市三大指數29日早盤小跌，投資人等待美國聯準會（Fed）決策，以及微軟 等四家大型科技公司上季財報出爐。國際油價29日盤中繼續大漲，布蘭特原油期貨價格站上每桶115美元。

美股 史坦普500指數29日早盤跌0.22%，報7,123.2點，道瓊工業指數跌133.06點或0.27%至49,008.87點，那斯達克綜合指數跌0.45%；費城半導體逆勢上揚逾1%，但台積電ADR跌0.3%。

Fed訂美東時間29日下午2時公布決策，市場預期Fed不會調整目前的聯邦資金利率，投資人將關注Fed對通膨發表的評論。值得一提的是，這可能是Fed主席鮑爾任內最後一場政策會議，鮑爾任期5月將結束。

中東爆發衝突導致油價大漲，已推升通膨憂慮。華爾街日報披露美國總統川普已下令幕僚為長期封鎖伊朗做好準備，帶動油價29日盤中繼續走揚，布蘭特原油期貨價格上漲3.67%，報每桶115.34美元，西德州中級原油期貨漲3.37%至每桶103.3美元。

另一方面，Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟都將在美股29日收盤後公布上季財報，投資人殷切期盼這些公司交出的營收成績單，能把花在人工智慧（AI）投資的資金合理化。