我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉武漢病毒所案 佛奇長期顧問被控隱匿聯邦紀錄

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

中東戰事衝擊 世銀預測今年全球能源價格大漲24%

新華社紐約4月28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界銀行預計2026年全球能源價格將大漲24%。（路透）
世界銀行預計2026年全球能源價格將大漲24%。（路透）

世界銀行28日發佈的4月份大宗商品市場展望報告預計，即使中東戰事引發的嚴重供應中斷能在5月結束，2026年全球能源價格也將大漲24%。

報告說，能源價格上漲的中心驅動因素是油價。由於中東石油出口大幅縮減，布倫特原油期貨價格預計近期仍將處於高位，進而抑制石油需求。報告預計，2026年布倫特原油期貨價格均價為每桶86美元，較去年大幅上漲。

報告還預計，今年大宗商品價格整體將上漲16%，推高通脹並阻礙全球經濟增長。報告預計發展中經濟體今年經濟增速為3.6%，較1月下調0.4個百分點。

世界銀行高級副行長兼首席經濟學家英德米特·吉爾表示，中東戰爭正在對全球經濟構成累積性衝擊，能源價格上漲、食品價格走高和通脹升高先後湧現，這將推高利率。最為貧困的群體以及已在沉重債務負擔下掙扎的發展中經濟體將受到最嚴重衝擊。

報告警告，如果中東戰事升級或相應的供應受阻持續時間超過預期，大宗商品價格將有更大漲幅。在嚴重情況下，今年布倫特原油期貨均價可能達到每桶115美元。

石油

上一則

熱點問答╱阿聯為什麼退出OPEC及「OPEC+」?

下一則

DeepSeek增資 創辦人梁文鋒持股從1％飆至34％

延伸閱讀

中東戰爭 IMF下修全球經濟成長率 示警通膨攀升

中東戰爭 IMF下修全球經濟成長率 示警通膨攀升
高盛、花旗調高油價預估 上看150美元

高盛、花旗調高油價預估 上看150美元
油價會飆到多高？摩根大通：遠高於每桶100美元

油價會飆到多高？摩根大通：遠高於每桶100美元
戰火助漲物價 低收族壓力大

戰火助漲物價 低收族壓力大

熱門新聞

IBM公司。(路透資料照片)

分析點名「3檔股票」值得長期持有 20年後也不賣

2026-04-26 21:10
蘋果公司執行長庫克。(美聯社)

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

2026-04-22 23:59
特斯拉執行長馬斯克周三（22日）表示，該公司計劃投入約30億美元，在德州興建一座研究型晶圓廠，將是建立大規模晶片製造能力計畫的早期階段。(路透)

英特爾迎大利多 馬斯克：將採14A製程 另投資30億元蓋研究型晶圓廠

2026-04-22 21:47

「大賣空」貝瑞重押半導體崩盤 稱費半終將「跌回原形」

2026-04-25 00:18
一名Reddit用戶在近兩年前，用祖母遺產低接英特爾股票，遭網友訕笑，若他抱得住，如今可能成為大贏家。（路透）

從全網笑柄到逆襲成功 他兩年前用70萬美元重押英特爾 如今翻近三倍

2026-04-25 07:20
社群媒體巨頭Meta證實將裁減約十分之一員工，相當約8,000個職位，以提升效率並抵銷在AI領域的巨額投資。圖為Ｍeta AI標誌。(路透)

轉押AI…Meta證實將裁8000人 約十分之一員工丟飯碗

2026-04-23 14:55

超人氣

更多 >
伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國
加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」
洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯

洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
全美最適亞裔居住城市「德州這城市」奪冠 內行人曝原因

全美最適亞裔居住城市「德州這城市」奪冠 內行人曝原因