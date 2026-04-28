中東戰事衝擊 世銀預測今年全球能源價格大漲24%

世界銀行預計2026年全球能源價格將大漲24%。（路透）

世界銀行28日發佈的4月份大宗商品市場展望報告預計，即使中東戰事引發的嚴重供應中斷能在5月結束，2026年全球能源價格也將大漲24%。

報告說，能源價格上漲的中心驅動因素是油價。由於中東石油 出口大幅縮減，布倫特原油期貨價格預計近期仍將處於高位，進而抑制石油需求。報告預計，2026年布倫特原油期貨價格均價為每桶86美元，較去年大幅上漲。

報告還預計，今年大宗商品價格整體將上漲16%，推高通脹並阻礙全球經濟增長。報告預計發展中經濟體今年經濟增速為3.6%，較1月下調0.4個百分點。

世界銀行高級副行長兼首席經濟學家英德米特·吉爾表示，中東戰爭正在對全球經濟構成累積性衝擊，能源價格上漲、食品價格走高和通脹升高先後湧現，這將推高利率。最為貧困的群體以及已在沉重債務負擔下掙扎的發展中經濟體將受到最嚴重衝擊。

報告警告，如果中東戰事升級或相應的供應受阻持續時間超過預期，大宗商品價格將有更大漲幅。在嚴重情況下，今年布倫特原油期貨均價可能達到每桶115美元。