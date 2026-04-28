熱點問答╱阿聯為什麼退出OPEC及「OPEC+」?

位於奧地利維也納的OPEC總部。（美聯社）

阿聯28日宣布將自2026年5月1日起退出石油輸出國組織（OPEC）及和包含俄羅斯 等盟友在內的「OPEC+」。阿聯為什麼要退出？為什麼選擇在中東戰事嚴重衝擊全球能源供應和世界經濟之時「突然發難」？這將對OPEC及國際能源供應產生什麼樣的影響？

為何退出？

阿聯政府在聲明中說，退出OPEC及「OPEC+」是在對阿聯石油生產政策以及當前和未來產能全面評估後作出的，基於國家利益，並旨在更有效地滿足國際市場的迫切需求。

有分析顯示，這句話背後的含義是：阿聯希望增產。

中東戰事前，阿聯石油產量占OPEC國家總產量10%至15%。退出OPEC，意味著阿聯可不受OPEC配額的約束而增產。

俄羅斯天然氣工業股份公司前高管謝爾蓋·瓦庫連科分析，阿聯希望增產30%，這在OPEC和「OPEC+」的配額限制下不可能實現。

上海外國語大學中東研究所專家包澄章告訴新華社記者，在荷莫茲海峽「梗阻」的背景下，阿聯希望擺脫OPEC的配額束縛，釋放閒置產能，利用富查伊拉港不受荷莫茲海峽「梗阻」影響的優勢，靈活調整產量。

彭博社分析也認為，阿聯希望突破OPEC配額機制，利用地理優勢獲取「戰時溢價」。事實上，阿聯多年來一直積極建設繞過荷莫茲海峽的管道，以期更好應對地緣風險。

存在分歧

談及作出決定前是否曾與OPEC另一核心成員沙特阿拉伯磋商，阿聯能源部長28日告訴媒體記者，阿聯沒有向任何其他國家提出過這個問題，是獨立作出決定。

事實上，作為OPEC的重要成員，阿聯就OPEC及「OPEC+」相關立場與沙特存在分歧，特別是認為OPEC基於配額的管理方式制約了本國基礎設施建設和生產擴張。

獨立商品資訊服務公司分析師阿傑伊·帕瑪表示，阿聯突然退出OPEC並不令人驚訝，因為阿聯一直都不同意OPEC的原油生產政策。

包澄章告訴記者，當前事態發展印證阿聯謀求自主控制本國石油生產的意志十分堅定。他說，在全球能源轉型不斷推進的背景下，阿聯一直希望推動經濟多元化，想要搶在全球化石能源需求減弱前賣出更多石油變現。退出OPEC及「OPEC+」能讓阿聯突破產量配額，實現收益最大化，為國內經濟轉型提供資金。

另外有分析顯示，如果中東戰事遲遲無法結束，在地區基礎設施遭遇破壞威脅背景下，阿聯只有快速開採石油出售，才能更好「落袋為安」。

將產生什麼影響？

國際地緣專家普遍認為，阿聯此次宣布退出OPEC及「OPEC+」，除了自身經濟利益考量和長期以來對OPEC的不滿外，還與當前戰事風險與地緣安全格局有密切聯繫。

包澄章表示，在中東戰事中，阿聯在伊朗的報復性襲擊中損失最嚴重，但海灣阿拉伯國家合作委員會的回應方式讓阿聯感到失望，這也是阿聯作出此次決定的重要因素。

能源分析機構瑞斯塔德分析師豪爾赫·利昂表示，阿聯退出OPEC是一場重大的市場和地緣變化，意味著阿聯與傳統地區盟友沙烏地阿拉伯開距離。

長期以來，美國一直希望主要產油國能提高產量，並多次批評OPEC及「OPEC+」的生產配額機制。分析顯示，阿聯在國際能源價格高漲之際選擇退出OPEC及「OPEC+」，在戰略上與以沙特為首的產油國集團保持距離。

不少分析師表示，阿聯退出後，既有意願也有能力增加原油產量，將極大削弱OPEC在國際能源市場的地位。此前，卡塔爾和安哥拉退出OPEC的影響都不及阿聯退出帶來的影響。業內人士也擔心，缺少OPEC對全球石油供應的協調，國際原油市場波動將更加劇烈。