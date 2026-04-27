三大指數拉鋸、費半下挫逾1% 市場聚焦中東和科技財報

美國股市三大指數27日早盤漲跌互見。（美聯社）

伊朗 和平協商陷入停滯，美國股市三大指數27日早盤漲跌互見，道瓊工業指數小漲0.14%，報49,300.98點，史坦普500指數微跌0.05%至7,161.19點，那斯達克綜合指數約跌0.3%。

費城半導體指數27日早盤跌逾1%，30檔成分股僅五檔上漲，包括高通、英特爾和台積電ADR。天風國際證券分析師郭明錤透露，OpenAI正攜手高通開發智慧手機處理器，高通股價27日早盤應聲漲逾2%；英特爾股價上揚近3%，台積電ADR約漲0.8%。

美國總統川普 25日取消派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）至巴基斯坦參加停火談判的計畫，認為美國和伊朗能透過電話協商。伊朗外交部發言人巴蓋（Esmaeil Baqaei）表示，德黑蘭當局和華府目前未規劃舉行會談。

另一方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）登上兩艘在荷莫茲海峽附近的貨輪，已導致該海峽周遭緊張氣氛升高。西德州中級原油期貨價格27日盤中上漲逾2%，站上每桶96美元；布蘭特原油期貨也漲逾2%，突破每桶107美元。

名列美股 七雄的Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta和蘋果，本周都將公布上季財報。市場也關注美國聯準會（Fed）29日公布的政策決策，這可能是Fed主席鮑爾任內最後一場決策會議。