油價會飆到多高？摩根大通：遠高於每桶100美元

美國汽油價格已大漲，摩根大通分析師警告，消費者得做好因應價格再大幅上揚的心理準備。歐新社

摩根大通 大宗商品分析師表示，只需要「簡單的算術」就算得出來，能源價格必須再大幅上漲，方能解決供應缺口日益擴大的問題。

由卡內娃領銜的摩根大通大宗商品分析師團隊指出，商品市場的供需平衡總是出於被迫。她在研究報告中寫道：「石油是最明顯的例子，因為短期需求相對缺乏彈性：運輸仍需汽油和柴油，航空公司仍需噴射機燃料，石化計畫仍需原材料。」

在市場試圖節約使用剩餘能源時，即使供應稍微減少，仍可能造成價格大幅變動。因此，就荷莫茲海峽航運受阻這麼大的干擾而論，油市在恢復供需平衡之前，必須先經歷以下過程：啟用備用產能，提取庫存，緊急供應釋出，煉油廠減產，最後是價格高漲強迫減少需求。

油價 還會大漲？小摩算給你看

但卡內娃指出，目前這個過程缺少「某個環節」。以下是她的估算：

全球供應方面，受伊朗戰爭擾亂，3月減供910萬桶，4月更減少多達1,370萬桶。但第一批備用產能未能銜接上來，因為沙烏地阿拉伯和阿聯供油也被阻斷。

庫存已開始動用，摩根大通估計3月已用了大約400萬桶，4月又消耗了710萬桶。

全球需求方面，3月每日油需減少280萬桶，4月截至目前為止每日再減430萬桶--幾乎是全球金融海嘯期間的兩倍。然而，此刻原油期貨只漲到每桶100美元上下。布蘭特原油24日盤中報價在每桶105美元上下，仍低於2022年2月俄烏戰爭爆發之初的價位。

卡內娃認為，目前的油價不足以解釋為何需求陡降，她推測可能是供應損失使然。她說：「換個講法，實體短缺正限縮實際的消費量，所以表面看來像需求破壞，其實是供應損失，卻被計入需求下滑。」

據她研判，需求損失主要發生在中東、亞洲的邊境經濟體以及非洲，因為庫存所剩不多，也缺乏吸收高油價能力。她估計，4月每日油需減少的430萬桶中，這些地區可能就占了87%。

卡內娃說：「這是算術問題。如果供應量不得不短少1,400萬桶，又大膽假設從庫存量提取800萬桶，市場還需要去除200萬桶，不論是透過需求降低，還是更大舉動用庫存。」

需求還必須再減200萬桶，新興市場已經吸收不了，必須來自別處。她說：「務實來說，歐洲和美國也必須參與。那種情況要發生，價格可能非得進一步上漲才行。」

她指出，柴油和飛機燃料市場緊繃，已迫使歐洲開始節約用油；隨著飛航活動減少，5月份亞洲和歐洲的飛機燃油需求可能更疲軟。美國和美洲地區縱有較多供應和庫存緩衝，汽油價格高漲勢必迫使美國人少開車，搭機旅行需求也將隨機票漲價而減緩。

卡內娃說：「目前為止，汽油價格比蒸餾油漲幅小，反映較少依賴波斯灣供油。但隨著煉油廠生產受限使油品供應吃緊，不受中東影響的情況可能改觀，在美國夏日開車出遊的季節性需求增強之際尤然。」

截至4月23日止，美國汽油均價為每加侖4.048美元，比伊朗戰爭爆發前的每加侖約2.884美元大漲。