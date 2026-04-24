英特爾飆24%創新天價 激勵大盤指數上攻 台積電ADR強漲4%

美股史坦普500指數早盤上漲，得益於英特爾股價狂漲24%。路透

美股三大指數24日早盤全面上漲，美國與伊朗很快將重啟和平談判的預期，提振了市場的樂觀情緒。英特爾（Intel）股價飆漲24%，衝上歷史新高。

史坦普500 指數上漲0.1%、那斯達克 指數漲0.5%。道瓊工業指數獨跌，受累於默沙東（Merck）、安進（Amgen）等藥廠股價下挫。費城半導體指數漲近3%，台積電ADR跳漲4%。

根據MS Now引述巴基斯坦官員的說法，伊朗外交部長阿拉奇預定於24日晚間抵達巴國首都伊斯蘭馬德，可能重啟美伊和談。美國總統川普 23日也宣布，以色列與黎巴嫩同意延長停火三周。

史坦普500指數上攻，主因英特爾股價早盤暴漲24%，飛越2,000年達康泡沫時期的紀錄高點，刷新歷史新天價。這家晶片製造商的第1季財報優於華爾街預期，並釋出本季樂觀展望。

超微（AMD）早盤股價也大漲近11%，若終場能維持漲幅，市值有望首度站上5,000億美元大關。

半導體類股持續走強，截至23日收盤，iShares半導體指數股票型基金（ETF）連續第17個交易日上漲，本周可望累計上漲6%。

NewEdge Wealth公司投資長道森表示，她預期市場領漲族群將持續收斂。

她說：「市場愈來愈集中。過去的敘事是『科技七雄』全面走強，現在幾乎只剩半導體一枝獨秀。她表示，全球最容易受景氣影響的半導體產業，如今成長力道異常強勁，半導體業者今年獲利有望暴增100%，「關鍵在於，市場如何消化這種超乎常態的成長，以及是否認定這樣的成長得以延續」。