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AI代理發燒…Meta將採購數千萬顆亞馬遜Graviton CPU

編譯湯淑君／綜合外電
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Meta與亞馬遜簽約，將將向亞馬遜雲端服務（AWS）採購數千萬顆Graviton...
Meta與亞馬遜簽約，將將向亞馬遜雲端服務（AWS）採購數千萬顆Graviton中央處理器（CPU），用來驅動Meta的AI代理程式計畫。美聯社

Meta Platforms與亞馬遜敲定一樁價值數十億美元、為期數年的交易，將向亞馬遜雲端服務（AWS）採購數千萬顆Graviton中央處理器（CPU），用來驅動Meta的AI算力。

兩家公司未揭露這筆交易的財務細節和有效期限，但亞馬遜副總裁兼AWS晶片部門Annapurna Labs共同創辦人巴拉拉透露，此交易將持續三到五年。

科技巨人和AI實驗室仍競相擴大算力以施展AI抱負。Meta今年來已宣布和輝達超微安謀等晶片公司締結的多起合作計畫。分析師指出，這顯示有必要分散AI晶片供應源。

巴拉拉說：「不難想像Meta在供應方面有許多選項，但他們選擇Graviton5，本公司的3奈米晶片，是基於性價比。」

值得注意的是，亞馬遜Graviton是CPU，不是繪圖處理器（GPU）。眾多企業仍在GPU上訓練、運行AI模型，但近來開發AI代理程式（AI agent）蔚為風潮，CPU隨之翻紅。

對Meta而言，這項交易反映AI基礎設施多元化考量，也顯示沒有任一晶片架構能有效滿足所有運算需求。

對亞馬遜AWS來說，與Meta合作可證明自家Graviton CPU對驅動AI十分有用。這也讓Meta躋身Graviton前五大客戶之列。Meta與AWS並非首度合作，合作關係可追溯至2016年，但以往主要涉及核心雲端服務、使用亞馬遜Bedrock平台，Meta租用AWS的GPU叢集。

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