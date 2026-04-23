美伊停火變數、企業財報憂喜參半 道瓊下跌179點

美股三大股指包括史坦普500指數在內收低，因快速達成伊朗協議的希望消退以及企業財報喜憂參半。路透

美國股市23日在震盪交投中走低，油價 上漲，因市場對伊朗衝突能迅速結束的希望逐漸破滅；與此同時，投資人正努力消化憂喜參半的財報，且對人工智慧 引發軟體業顛覆性影響的擔憂再度浮現。

道瓊斯工業指數下跌179.71點，跌幅0.36%，收於49,310.32點， 史坦普500指數下跌29.50點，跌幅0.41%，收於7,108.40點；那斯達克指數下跌219.06點，跌幅0.89%，收於24,438.50點。

此前，隨著伊朗加強對荷莫茲海峽的控制，美股 一直維持基本持平。德黑蘭方面發布其特種部隊突襲一艘據稱已被扣押的巨型貨輪的畫面，同時要求美國解除對伊朗港口的海軍封鎖。

有報導稱伊朗議會議長卡利巴夫已退出談判團隊，受此影響，美股走弱。隨後有報導稱伊朗境內發生空襲，油價飆升，股市跌幅擴大。

伊朗法爾斯通訊社稱，由於全國多地出現小型無人機，防空系統已啟動。

Infrastructure Capital Advisors執行長兼投資長Jay Hatfield表示：「我們正處於財報季與這些不太可能帶來好消息的戰爭頭條之間，就像在玩『大風吹』遊戲一樣。市場此前已大幅上漲，部分投資人正尋求減倉，而將戰爭作為藉口並非壞事。」

受伊朗戰爭有望解決的希望以及企業盈利穩健的預期提振，市場在最近幾周曾出現反彈。但本周漲勢已難以為繼。周一，隨著對戰爭結束的樂觀情緒消退，那斯達克指數終結了連續13個交易日的漲勢。三大股指本周均小幅走低。

油價維持在每桶100美元附近，也使人們對通膨加劇的擔憂持續處於焦點。

23日數據顯示，上周初次請失業金人數僅微幅上升，但戰爭引發的物價上漲風險可能拖累經濟。

史坦普全球（S&P Global）的美國綜合PMI產出指數（該指數追蹤製造業和服務業）在3月幾乎停滯後，本月有所上升，但這種改善主要歸因於所謂的「面對供應短缺和價格上漲的擔憂而進行的庫存積壓」。

財報季成為焦點

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）財報研究主管Tajinder Dhillon，本財報季迄今表現強勁，截至23日上午已公布財報的123家公司中，有82.1%的業績超出分析師預期。15.6%的獲利增長率高於月初預估的14.4%。

史坦普500科技指數下跌1.47%，在史坦普11大類股中表現最差，部分受IBM下跌8.25%拖累，因為該公司軟體業務疲軟導致第1季營收增速放緩。

此外，ServiceNow公布財報後暴跌17.75%，稱中東地區政府的合約延遲簽署拖累了營收增長，這也拖累了整個類股。

這個結果再次引發市場憂慮，即軟體業的傳統商業模式可能會被新的AI工具顛覆，史坦普500軟體與服務指數當日下跌5.09%，創下自1月29日以來的最大單日跌幅。

特斯拉股價下跌3.56%，此前該公司將年度支出計畫上調至超過250億美元。

租車公司Avis Budget股價暴跌約48.38%，創有史以來最大的兩日跌幅，該股先前曾出現一波令人矚目、類似「迷因股」狂熱的暴漲。

另一方面，德州儀器股價大漲19.43%，是自2000年10月以來的最大單日漲幅，此前該公司預測第2季營收和利潤均高於華爾街預期。