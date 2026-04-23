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德媒聯合籲強化監管 要求AI平台付費使用新聞內容

中央社柏林23日專電
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德國主要媒體本周聯合發布聲明，呼籲政府加強監管，要求科技平台在使用新聞內容訓練人...
德國主要媒體本周聯合發布聲明，呼籲政府加強監管，要求科技平台在使用新聞內容訓練人工智慧（AI）服務時，須尊重著作權，並支付合理費用，防媒體淪為免費內容供應者，維護公平競爭與資訊多元。歐新社

全球媒體接連裁員之際，德國主要媒體本周聯合發布聲明，呼籲政府加強監管，要求科技平台在使用新聞內容訓練人工智慧（AI）服務時，須尊重著作權，並支付合理費用，防媒體淪為免費內容供應者，維護公平競爭與資訊多元。

近期包括華爾街日報（Wall Street Journal）、英國廣播公司（BBC）等媒體相繼宣布裁員。業界認為，數位廣告市場轉變與流量流向科技平台，加上生成式AI快速發展，進一步改變使用者取得新聞的方式。德國媒體雖未出現大規模裁員潮，但已感受到AI的衝擊。

德國公共廣播聯盟（ARD）、公共電視、數位出版商和報業協會（BDZV）、自由媒體協會（MVFP）及商業廣播協會21日發表聯合聲明，呼籲德國及歐洲聯盟當局在AI時代，強化監管大型科技平台。

聲明指出，在現行監管不足下，大型科技平台逐漸成為AI時代的「守門人」，掌握民眾接觸資訊的入口，可透過生成式AI重組與呈現新聞內容。

聲明表示，這些平台使用新聞內容訓練AI、生成摘要或回答問題，但本身不採訪與報導，導致閱聽人與廣告收入流向平台，使媒體經營更加困難。若情況持續，新聞可能被AI生成內容取代，媒體淪為資料供應者，進而影響新聞品質與資訊來源多元性。

聲明提出兩大訴求。首先，在著作權方面，AI公司若使用新聞內容，應先取得媒體授權並支付合理費用，並說明內容的使用方式。

其次，在媒體監管方面，應建立規範，避免大型AI平台主導哪些資訊被優先呈現，確保新聞來源清楚標示，防止AI內容取代原始報導，同時讓不同媒體在生成式AI中都有機會被看見。

聲明指出，歐洲議會3月通過「著作權與生成式AI」相關決議，顯示歐盟開始關注AI訓練涉及的著作權問題，釋出加強保護媒體的政治訊號。

德國2月通過歐盟人工智慧法案（AI Act）國內施行法，針對深偽（deepfake）與AI生成新聞內容標示等義務提出規範，同時強調德國媒體監管須維持「與政府保持距離」等媒體獨立原則，由各邦負責媒體監督。

德國正透過各邦廣播委員會，推動適應數位時代的新媒體監管法規。聯合聲明呼籲，聯邦政府除參與歐盟後續立法外，也應將AI使用新聞內容的授權與付費機制納入新媒體監管法規，以回應產業面臨的轉型挑戰。

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