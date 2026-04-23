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銷售低迷 本田宣布2026年底退出韓國汽車市場

中央社東京23日專電
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本田汽車韓國法人本田韓國（Honda Korea）社長李知泓今天在首爾召開記者會...
本田汽車韓國法人本田韓國（Honda Korea）社長李知泓今天在首爾召開記者會，宣布將於今年底結束在韓國的汽車銷售業務，將資源集中於更具競爭力的摩托車領域。美聯社

本田汽車韓國法人本田韓國（Honda Korea）社長李知泓今天在首爾召開記者會，宣布將於今年底結束在韓國的汽車銷售業務，將資源集中於更具競爭力的摩托車領域。

產經新聞、韓聯社報導，李知泓說明原因表示，綜合考量市場環境變化及匯率波動等因素，公司一直審慎檢討事業方向。為確保中長期競爭力，公司認為有必要調整事業布局，將經營資源集中投入重點領域。

不過，即使汽車銷售業務終止，既有車主的維修保養與零件供應等售後服務仍將持續提供。

本田韓國將持續深耕二輪車（摩托車）市場，將其視為在韓國的核心事業。未來將導入多元產品，並強化服務品質與顧客體驗，以鞏固市場地位。

本田韓國自2001年以摩托車業務進入韓國市場，2003年成立汽車銷售法人，於2004年開始在韓國銷售汽車，並於2008年達到高峰，年銷量1萬2000輛。然而，受到現代汽車等當地品牌競爭影響，銷量持續下滑。

目前本田汽車在韓國主要販售Honda Accord與Honda CR-V這2款車型，但2025年全年銷量僅1951輛，市場占有率不到1%。

統計顯示，截至上月，本田汽車在韓國累計銷量為10萬8600輛；相較下，摩托車累計銷量則達42萬600輛，在韓國市占率居首。

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本田

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