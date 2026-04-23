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美伊和談停滯 三大指數同步跌 費半還是強 英特爾漲逾2%

編譯陳律安／綜合外電
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美伊和談停滯，美股三大指數23日早盤全面挫跌。路透
美伊和談停滯，美股三大指數23日早盤全面挫跌。路透

美股三大指數23日早盤全面挫跌，反映美國與伊朗的和平談判進程停滯，增添市場的悲觀情緒。

史坦普500指數早盤跌近0.4%，那斯達克指數跌0.1%，均從前市的紀錄高點回撤，道瓊工業指數跌0.3%。費城半導體指數逆勢漲近2%，台積電ADR小跌0.1%。

儘管美國總統川普已宣布將無限期延長停火，但美伊和談未見進展，雙方仍持續爭奪荷莫茲海峽的控制權，國際油價23日持續上漲。

在戰爭推高通膨的疑慮下，投資人寄望企業財報能帶來提振力道。不過，美國電動車大廠特斯拉儘管上季獲利優於預期，但執行長馬斯克暗示大量資本支出可能影響現金流，股價跌3.5%。

即使上季獲利優於預期，軟體業者ServiceNow早盤股價仍重挫近15%，受累於伊朗戰火下，中東多筆大型政府合約延遲成交，拖累上季訂閱收入；IBM股價上季營收放緩，增添Anthropic的人工智慧（AI）工具恐擾亂其業務的疑慮，股價大跌逾10%。

英特爾漲逾2%，因馬斯克計劃投入約30億美元，在德州興建一座研究型晶圓廠，為建立大規模晶片製造能力計畫的早期階段，未來的晶片製造計劃採用英特爾14A製程。

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