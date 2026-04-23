我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若發現伊朗在荷莫茲布雷 美軍立刻開火擊殺

結婚時集體崩潰…林志玲仍穩居高德語音包喜愛榜首

這位華爾街老將認為 中東戰爭未結束 股市不會回3月低點

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
華爾街資深策略師雅德尼預期，伊朗戰爭對市場造成的風險或許會持續到夏季，但他仍對年...
華爾街資深策略師雅德尼預期，伊朗戰爭對市場造成的風險或許會持續到夏季，但他仍對年底市場抱持樂觀。 路透

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）觀察市場周期多年，熟知市場恐慌何時會到頂點。他在前陣子史坦普500指數因伊朗戰爭而從紀錄高點暴跌逾9%後，準確命中了股價將會開始回漲。

但這並不代表他對這場戰爭完全樂觀。由於川普對於他聲稱的立即達成停戰協議態度搖擺不定，和平談判也已演變成圍繞著關鍵荷莫茲海峽的危險對峙，雅德尼預期，在衝突被解決之前，股市漲勢將受限。

雅德尼說：「很難想像這真的會在未來幾天或甚至幾周內結束。局面有可能仍會是一團亂。我認為市場可能將會有一些波動，進入盤整格局，或許會持續到夏季。」

不過，儘管戰爭的不可預知性讓雅德尼對近期市場採取審慎態度，但他仍然維持他對史坦普500指數年底目標在7,700點，那將會比21日收盤價上漲約9%。

大量現金正在等著進場買股票，且企業獲利也仍持續強勁。事實上，雅德尼表示，分析師樂觀的獲利預測，正是股價並未在2月底伊朗戰爭開打後下跌更多的部分原因。

雅德尼說：「即使在股市拋售期間，企業獲利仍持續增長，這幾乎像是分析師並未收到有關戰爭的報告。」「我不認為我們會再次測試3月30日的低點。場邊有太多資金等著要逢低買進。」

世報陪您半世紀

川普 伊朗 史坦普500

上一則

美超微傳遭甲骨文取消大單 改台廠接手 股價盤前摔逾12%

延伸閱讀

史指、那指續創新高 中東和平曙光點燃樂觀情緒

史指、那指續創新高 中東和平曙光點燃樂觀情緒
美股收盤／史坦普500接近創新高 那指勁揚2% 美伊和談展望提振市場

美股收盤／史坦普500接近創新高 那指勁揚2% 美伊和談展望提振市場
費半連8漲再創新高 美伊談判仍左右未來走勢 當心市場過度自信

費半連8漲再創新高 美伊談判仍左右未來走勢 當心市場過度自信
年輕投資人體驗市場「震撼教育」 專家：需調整策略

年輕投資人體驗市場「震撼教育」 專家：需調整策略

熱門新聞

圖為蘋果iPhone 17 Pro。(美聯社)

傳iPhone 18 Pro價格「凍漲」 但果粉得接受一件事

2026-04-15 09:13
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

特斯拉招聘台晶片工程師 給薪被指「狀況外」誘因不大

2026-04-17 21:38
蘋果公司執行長庫克。(美聯社)

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

2026-04-22 23:59
特斯拉執行長馬斯克發文稱讚自家公司的AI5晶片取得進展，已進入「投片」階段。(路透)

馬斯克宣布AI5晶片投片 發文要謝台積電卻鬧了烏龍

2026-04-15 22:06
星鏈上季用戶數與應用程式下載量同步飆增，為母公司SpaceX掛牌增色。路透

為母公司SpaceX掛牌暖身…星鏈上季用戶數飆增

2026-04-17 11:06
退休理財專家的研究指出，通膨對退休族投資組合的傷害遠甚於股市下跌。（路透）

別整天擔心股市崩盤 通膨才是退休金大殺手 專家建議你該這麼做

2026-04-20 06:30

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過
庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品
8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天

8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天
中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠