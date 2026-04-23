特斯拉上季財報寫6大驚奇 今年將為AI投注250億美元

特斯拉預期今年資本支出將超過250億美元。(路透)

特斯拉 上季財報寫下六大驚奇，包括營收與毛利率都優於預期、自由現金流轉正、宣告電動車需求回升、本季開始籌備首座Optimus人形機器人的大型工廠、今年投入約30億美元動工興建TeraFab晶圓廠的試產廠房，以及今年要大幅提高資本支出，大舉押注執行長馬斯克 的人工智慧（AI）與人形機器人夢。

特斯拉上季經調整後每股純益為0.41美元，高於預期，為2022年來首度連兩季超乎預期，營收比去年同期成長16%到223.9億美元，略低於市場預測，但毛利率為高於預估的21.1%，因平均售價上漲，且原料成本下滑，壓低了每輛車的平均生產成本。

上季汽車事業營收年增16%到162億美元，不計碳權銷售的毛利率為19.2%。分析師指出，以上季交車量之疲軟來看，這些數字「極強」。

更讓市場驚喜的是，特斯拉上季自由現金流14.4億美元，遠優於市場預估的負18.6億美元，顯示即便電動車業務不再快速成長，依然足夠穩定，能為在機器人與自駕領域的投資提供資金。

特斯拉也宣告，「我們看到在亞太與南美洲的需求持續成長，北美和歐洲、中東及非洲（EMEA）地區的需求也回升」，財務長塔尼亞（Vaibhav Taneja）說，「從未交車訂單來看，我們的交車量較前一季略有成長」。

特斯拉也確認，計畫推出Model Y SUV和Model 3轎車的「更經濟實惠的配置版本」，且仍按計畫推動包括Cybercab、Tesla Semi以及升級版Megapack等重要產品的生產。馬斯克說，長期而言，特斯拉唯一的人類駕駛車輛將是Roadster，「可能」能在一個月後發表。

特斯拉也表示，本季開始籌備首座大規模的Optimus工廠，首代Optimus產線將取代加州費利蒙工廠已停產的Model S／X產線，目前正在德州超級工廠籌劃第二代產線，長期目標為年產能1,000萬台。

馬斯克說，Optimus是全新產品線的全新產品，初期的生產速度將「相當慢」，他也希望把Optimus 3的發表時機延後到更接近開始生產時刻，「大約在7月底或8月」。

他也說，特斯拉將「大幅提高」未來的投資，預期資本支出將大幅增加。塔尼亞表示，今年資本支出預料將超過250億美元，比今年初預告的超過200億美元，還多了50億美元。塔尼亞預期，特斯拉的自由現金流可能在今年底前轉負，「我們正處於一個非常大的資本投資階段，現在才剛開始，將持續數年」。

馬斯克也表示，特斯拉和SpaceX攜手打造的TeraFab巨型晶圓廠，將從在德州超級工廠園區建立「研究實驗室」開始，是建立大規模晶片製造能力計畫的早期階段，預定今年開工。他說，這座廠每月僅能生產數千片晶圓，但主要用途是做為新技術與製程的測試平台。

馬斯克被問及TeraFab作業的分工時，表示近期將由特斯拉興建這座「研究實驗室」，可能耗資約30億美元，之後由SpaceX負責擴大規模的初級階段。他同時澄清，「TeraFab並非是要獲得對我們晶片供應商的籌碼」，而是晶片需求已高於供應量，因此特斯拉要自己生產晶片。

此外，特斯拉能源與儲能部門上季營收年減12%到24億美元，但該公司仍預期今年能源部署量將高於去年。