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Axios：OpenAI推新資安產品 為美政府及五眼聯盟做簡報

中央社紐約22日綜合外電報導
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人工智慧（AI）軟體業巨擘OpenAI持續向美國聯邦機構、州政府以及五眼聯盟（F...
人工智慧（AI）軟體業巨擘OpenAI持續向美國聯邦機構、州政府以及五眼聯盟（Five Eyes）盟友介紹其新網路安全產品的能力。路透

美國Axios新聞網獲悉，過去一週，人工智慧（AI）軟體業巨擘OpenAI持續向美國聯邦機構、州政府以及五眼聯盟（Five Eyes）盟友介紹其新網路安全產品的能力。

報導指出，OpenAI昨天在美國華府舉辦活動，向聯邦政府大約50名負責網路防護的人員，展示其新一代GPT-5.4-Cyber模型的功能。該模型已於上週依分級存取計畫推出。

知情人士透露，若想加入OpenAI的「網路安全的受信任存取計畫」（Trusted Access for Cyber），政府申請者需通過與商業客戶相同的審核流程。

昨日活動的與會者包括來自不同政府部門及國安機構的官員，多數負責日常網路安全任務。

OpenAI推出新網安模型不久前，AI公司Anthropic亦發布了Mythos Preview，兩家公司都在跟政府機構合作，以確認誰能獲得存取權限。

Anthropic因網安風險並未公開發布Mythos，僅提供給大約40個企業及組織，當中至少有兩個屬於聯邦政府。

OpenAI則採取雙軌策略，一方面推出安全防護較強、可廣泛使用的版本，同時透過「網路安全的受信任存取計畫」，向資安防護人員推出另一個使用限制較寬鬆的版本。

OpenAI全球事務長黎漢（Chris Lehane）在昨天的活動中表示，這種做法將使更多公司，例如地方供水單位，也能取得先進AI工具。

OpenAI也在跟州政府合作，協助他們取得GPT-5.4-Cyber的使用權限。

值得注意的是，Axios獲悉，OpenAI本週開始向五眼聯盟成員簡報，協助其完成審核並獲得模型存取權。這個情報共享聯盟的成員包括美國、澳洲、加拿大、紐西蘭及英國。

Axios指出，目前多數已獲得OpenAI模型及Anthropic Mythos Preview存取權的企業，正在利用這些工具，尋找自家內部系統的潛在資安漏洞。

此外，許多政府機關面臨舊有系統資安難以維護或修補的困境，先進AI工具有望協助他們更快發現重大漏洞。

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