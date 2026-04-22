DeepSeek啟動首輪融資？騰訊阿里傳洽投資 估值或達200億

曾讓無數投資人吃閉門羹的大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek），近期傳出將首次啟動外部融資的風聲。美國科技網站The Information引述多名消息人士報道，騰訊與阿里巴巴正就投資DeepSeek展開洽談。（路透）

大陸AI新創公司DeepSeek （深度求索）近期傳出啟動首輪外部融資，並引發大陸科技巨頭參與投資討論。美國科技網站The Information引述多名消息人士報道，騰訊與阿里巴巴 正就投資DeepSeek展開洽談。

據港媒《信報》，The Information指出，騰訊與阿里巴巴正就投資DeepSeek展開洽談，市場興趣推動其目標估值由原先至少100億美元，上調至逾200億美元，融資規模亦可能同步擴大。報導指出，DeepSeek此次融資為成立以來首度對外引資，過去長期維持不引入外部資本的模式，主要由幻方量化背景支撐。

彭博指出，DeepSeek背後為對沖基金幻方量化，其聯合創辦人梁文鋒於2023年創立該公司，並於2025年1月推出具突破性的模型，之後持續以較快節奏發布新產品。DeepSeek通過推出低成本開源模型，與OpenAI 和Anthropic PBC等美國企業形成差異化競爭。

另，消息人士表示，受市場關注帶動，DeepSeek將部分大陸AI新創作為估值參考，其中包括月之暗面（Moonshot AI）等公司近期融資估值水準。同時，DeepSeek同賽道企業智譜及稀宇科技（MiniMax）今年初在香港上市時估值均未達100億美元，但目前市值已出現明顯上升，其中智譜市值突破500億美元，MiniMax亦超過300億美元。

不過，外界對DeepSeek估值仍存在分歧。消息指出，由於DeepSeek長期以來更接近一家致力於開源技術的AI實驗室，而非以盈利為導向的商業公司，其合理估值在大陸科技和風投圈內部引發廣泛討論。與MiniMax和智譜不同，DeepSeek迄今尚未產生可觀收入，其模型全部開源，面向消費者的聊天機械人亦免費使用。談判目前仍在進行中，最終估值與融資規模均存在變數。

第一財經引述投資人表示，DeepSeek即便開放融資，也「不是大多數人的遊戲」，條款預料亦相對嚴苛。該投資人並認為，此次轉向可能與員工期權定價與兌現有關。報導亦指出，由於長期未引入外部資本，內部期權缺乏市場定價，在AI人才競爭加劇下，已有多位核心研究人員出走，包括羅福莉加盟小米、郭達雅轉至字節跳動Seed團隊等。澎湃新聞報導指出，獵頭正以2至3倍薪酬及期權進行挖角。

此前，The Information於17日曾引述多名消息人士稱，長期以來拒絕外部資本的DeepSeek，正在尋求首輪外部融資，目標籌集不少於3億美元，估值最少100億美元。中國證券報其後引述某大型國資股權機構人士稱，DeepSeek正啟動首次外部融資的消息「很有可能屬實」。