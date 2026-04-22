原料、運輸成本高 中國輪胎產品掀漲價潮

受到中東局勢原料漲價、運輸影響中國輪胎廠商包括中策橡膠、賽輪輪胎、萬力輪胎等頭部企業集體跟進漲價。(新華社)

國際輪胎巨頭近期宣布漲價，而中國廠商跟進，包括中策橡膠、賽輪輪胎、萬力輪胎等中國國內頭部企業也集體跟進。據輪胎行業網站統計，本輪已有超70家國內外輪胎企業發布漲價通知，覆蓋乘用車胎、卡客車胎等全品類。

澎湃新聞報導，中策橡膠自4月16日起對部分全鋼胎上調1%-3%、內胎墊帶上調2%-5%；賽輪輪胎5月1日起TBR（卡客車子午線輪胎）產品漲價3%-5%；萬力輪胎則定於5月10日上調TBR產品3%-4%，並提示不排除後續再次調價。

不過，這波漲價還未傳導至消費端，報導指出，多家汽車養護平台及售後服務門店獲悉，本次輪胎行業漲價潮尚未傳導至消費終端，但不少銷售管道已經開始著手調價事宜。有門店稱，計畫漲幅或與輪胎企業調價幅度相近。

原材料價格暴漲是此輪行業漲價的核心推手，途虎養車輪胎業務相關負責人表示，主要是上游天然橡膠、合成橡膠、炭黑等原材料大漲，疊加能源、物流成本上升，導致了成本端全面剛性上漲。而輪胎產業與石油 產業鏈深度綁定。原油不僅決定燃油成本，更是合成橡膠、炭黑、粘合劑等輪胎核心原材料的生產基礎。

而運輸也是導致輪胎價格上漲之因，地緣衝突同樣重創全球航運體系，運輸里程、時效、綜合成本同步增加。該名經銷商提到，東南亞天然橡膠出口運輸週期拉長、到岸成本上漲，也正進一步加劇輪胎企業成本壓力，缺貨風險也正在同步凸顯。

近日，全球最大的輪胎企業之一普利司通官宣，自5月1日起上調乘用車輪胎供貨價，幅度為3%-5%；幾乎同時，另一輪胎巨頭米其林也發布調價通知函稱，自5月1日起，對旗下乘用車輪胎與輕卡輪胎進行價格調漲，漲幅介於人民幣15元至30元之間。