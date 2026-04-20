我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國人赴英旅遊 4/23起需花約28元申請ETA

CNN：傳美伊和談預定本周三登場

美股早盤／中東情勢拖累大盤指數小跌 台積電ADR下滑逾1%

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中東緊張情勢再度升溫，拖累美國股市20日早盤走跌。（美聯社）
中東緊張情勢再度升溫，拖累美國股市20日早盤走跌。（美聯社）

美國和伊朗緊張情勢周末再次升溫，一艘懸掛伊朗國旗的貨輪遭到扣押，拖累美國股市20日早盤下挫，但跌幅有限，美國公債價格盤中也走低。

美股史坦普500指數20日早盤跌0.19%，報7,112.57點，道瓊工業指數狹幅拉鋸，那斯達克綜合指數跌0.4%；費城半導體指數小跌0.1%左右，台積電ADR跌逾1%。

美國公債價格20日盤中也小跌，10年期公債殖利率上漲逾1個基點至4.262%；債券價格與殖利率呈反向走勢。

美國與伊朗停火協議本周將到期，美國總統川普20日接受紐約郵報（New York Post）訪問時表示，副總統范斯預計數小時內將抵達巴基斯坦，與伊朗展開和平協商。川普19日透露美國已對阿曼灣一艘懸掛伊朗國旗的貨輪開火，並扣押該貨輪，他還揚言如果伊朗未與美國達成協議，將炸毀伊朗所有發電廠和橋梁。

這一連串最新發展帶動原油價格20日盤中勁揚，西德州中級原油期貨價格上漲4.3%，報每桶87.42美元，稍早一度飆漲近9%，布蘭特原油期貨也漲逾3%。

AJ Bell投資總監穆德（Russ Mould）說：「市場上周對荷莫茲海峽重新開放抱持樂觀看法，目前看來或許言之過早…周末這些事件讓德黑蘭及華府當局的停火協議，看起來和過去一樣脆弱。」

川普 美股 那斯達克

上一則

大摩：代理式AI崛起帶動AI投資熱潮擴大 台積電可望受惠

延伸閱讀

聚焦美伊能否維持停火 三大指數激情後小跌 油價重返百美元

聚焦美伊能否維持停火 三大指數激情後小跌 油價重返百美元
史坦普500指數小漲逼近高點 台積電法說會前ADR走低

史坦普500指數小漲逼近高點 台積電法說會前ADR走低
中東局勢又掀波折 本周開盤前五件國際事不可不知

中東局勢又掀波折 本周開盤前五件國際事不可不知
美股早盤／投資人期盼停火 四大指數全上揚

美股早盤／投資人期盼停火 四大指數全上揚

熱門新聞

圖為蘋果iPhone 17 Pro。(美聯社)

傳iPhone 18 Pro價格「凍漲」 但果粉得接受一件事

2026-04-15 09:13
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

特斯拉招聘台晶片工程師 給薪被指「狀況外」誘因不大

2026-04-17 21:38
特斯拉執行長馬斯克發文稱讚自家公司的AI5晶片取得進展，已進入「投片」階段。(路透)

馬斯克宣布AI5晶片投片 發文要謝台積電卻鬧了烏龍

2026-04-15 22:06
星鏈上季用戶數與應用程式下載量同步飆增，為母公司SpaceX掛牌增色。路透

為母公司SpaceX掛牌暖身…星鏈上季用戶數飆增

2026-04-17 11:06
馬來西亞棕櫚樹種植區。（路透）

生質燃料成本首度低於傳統柴油 引發亞洲燃料業者搶購潮

2026-04-17 08:10
美股史坦普500指數再度進入創新高模式，15日收盤漲破7,000點大關，再登歷史新高峰。美聯社

美股創新高後還有上漲空間？野村：漲到這2個警訊為止

2026-04-16 10:05

超人氣

更多 >
做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座

做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火
中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜

中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜
未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答

未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答