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大摩：代理式AI崛起帶動AI投資熱潮擴大 台積電可望受惠

編譯林文彬／綜合外電
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摩根士丹利認為，代理式AI崛起將帶動投資擴散至CPU等領域。路透
摩根士丹利認為，代理式AI崛起將帶動投資擴散至CPU等領域。路透

摩根士丹利表示，人工智慧（AI）自動化程度持續上升，可能帶動AI投資熱潮擴大至繪圖晶片以外領域，例如中央處理器（CPU）與記憶體，點名台積電等業者可望從中受益。

大摩19日在報告中說：「隨著AI從生成邁向自主行動，運算瓶頸逐漸轉向CPU及記憶體，帶動通用運算強度躍升。」大摩也強調，繪圖處理器（GPU）需求維持強勁。

大摩估計代理式AI可能在2030年前，為資料中心CPU市場帶來325億至600億美元效益，並預期下一波代理式AI主要由協調性驅動，而非單純原始算力。大摩認為CPU逐漸成為管理多步驟工作AI系統的控制層，並預期記憶體需求將激增，AI支出將從GPU擴散至晶片製造商、記憶體供應商和製造領域。

大摩點名輝達（Nvidia）、超微（AMD）、英特爾和安謀（ARM），是CPU和加速器領域可能受惠的業者，記憶體領域則包含美光（Micron）、三星及SK海力士。在晶片製造和設備方面，大摩認為台積電及艾司摩爾（ASML）是潛在受益者。

代理式AI是指能規劃工作並自行採取行動，而非單純回應指令的系統。

輝達 台積電

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