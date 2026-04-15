南韓Q1擠下中國 成ASML最大市場 台灣居第二

ASML上季最大市場是南韓。 路透

南韓 在今年第1季躍升為艾司摩爾（ASML）的最大市場，反映出南韓記憶體晶片製造商擴大採購製造設備，以因應人工智慧（AI）熱潮導致的長期缺貨問題。

根據ASML最新發布的財報，上季該公司向南韓出貨的設備占其系統淨銷售額的比例，從去年最後三個月的22%飆升至45%，銷售額相當於28.4億歐元（約33.4億美元），高於去年第4季的16.7億歐元。

儘管ASML未點名特定客戶，但三星電子與SK海力士均為全球記憶體晶片領導大廠。ASML發布財報時表示，上季記憶體市場占其設備銷售額的一半以上。

艾司摩爾執行長Christophe Fouquet在隨財報發布的影片中表示：「就記憶體而言，客戶告訴我們，他們2026年的產能已經售罄，且供應受限的情況將持續到2026年之後。」

至於台灣在上季則是ASML的第二大市場，而中國在系統淨銷售額中的貢獻，占比則從去年第4季的三分之一以上銳減至19%。去年第4季台灣的採購額低於中國、南韓和美國。

ASML先前已預測，中國市場對營收的貢獻將降至約20%。該公司一直致力於因應由美國主導、旨在阻礙中國晶片野心的出口管制措施。

雖然ASML在南韓第1季訂單的具體細節並未公開，但SK海力士3月時宣布，將斥資近80億美元採購極紫外光曝光機（EUV），該協議有效期至2027年。