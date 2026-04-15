傳iPhone 18 Pro價格「凍漲」 但果粉得接受一件事

圖為蘋果iPhone 17 Pro。(美聯社)

三星 據傳已悄悄調漲Galaxy Z Flip 7等產品美國價格，推升蘋果裝置價格也將上漲的憂慮。不過，爆料人士指出，蘋果下一代iPhone Pro和iPhone Pro Max（暫稱iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max）價格將維持不變，藉此取得巨大競爭優勢，但顏色選項將減少。

知名爆料人士yeux1122在部落格中表示，iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max將只有三種顏色，分別是深灰色、深暗紅色及銀白色。如果蘋果能維持價格不變，iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max可望大受歡迎，凍結價格將貢獻蘋果數十億美元營收。

相較之下，科技媒體PhoneArena報導，三星已調漲數支智慧手機美國價格，512GB版Galaxy Z Flip價格從1,219.99美元漲至1,299.99美元，Galaxy S25 FE和Galaxy S25 Edge價格分別調漲40與80美元。三星美國平板價格則全面上漲，Galaxy Tab S11和Galaxy Tab S11 Ultra容量最小機型價格漲100美元，最貴的1TB版Galaxy Tab S11 Ultra漲至1,899.99美元，漲幅達到280美元。

記憶體持續短缺導致成本不斷增加，可能是三星調漲智慧手機與平板電腦價格原因。天風國際證券分析師郭明錤曾建議蘋果吸收動態隨機存取記憶體（DRAM）所有成本，認為此舉能讓蘋果把市場混亂轉化為機會。基於蘋果服務部門營收如今達到數十億美元，吸收DRAM成本已變得簡單許多。