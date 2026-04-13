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伊爭爆發後亞洲第一槍 新加坡宣布緊縮貨幣政策

編譯葉亭均／即時報導
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新加坡金管局宣布緊縮貨幣政策立場，成為伊朗戰爭爆發後，亞洲第一個緊縮貨幣政策的央...
新加坡金管局宣布緊縮貨幣政策立場，成為伊朗戰爭爆發後，亞洲第一個緊縮貨幣政策的央行。（美聯社）

新加坡今天緊縮貨幣政策立場，一如市場普遍預期，同時對中東衝突推升能源價格可能帶動通膨前景表達憂心。這也使得新加坡成為伊朗戰爭爆發後，亞洲第一個緊縮貨幣政策的國家。

新加坡金融管理局（MAS，央行）表示，將小幅提高星元名目有效匯率（NEER）政策區間的斜率，但區間寬度與中心水準保持不變。根據彭博調查，18位經濟學家中有15位預測到這項決定。星國向來利用匯率而非利率做為調整主要政策的工具。

央行在聲明中表示：「新加坡進口的能源成本已經上升」，即便中東地區的供應恢復，油價仍可能在一段時間內維持高檔。

當局預期，核心通膨的一項關鍵指標將在未來幾季走高並維持在較高水準。公告發布後，新加坡元兌美元匯率報1.2734，走勢持穩，稍早漲幅略有收斂。

隨著此次行動，新加坡成為亞洲最早因應伊朗戰爭而收緊貨幣政策的經濟體之一；相較之下，區內其他央行多數仍按兵不動，評估中東衝突帶來的經濟影響。上周，印度央行與南韓央行均維持利率不變，觀察油價飆升對經濟的衝擊。

新加坡金管局曾在2025年1月與4月兩度放寬政策，以支撐經濟成長；之後在去年剩餘時間維持不變。

新加坡金管局表示，「2026年整體國內生產毛額（GDP）可能會從2026年高於趨勢的成長步調降下來。同時，實際產出高於潛在產出的情況也將縮減。」若能源供應中斷更加持久，將加劇全球通膨壓力，同時進一步拖累經濟成長。此外，經由荷莫茲海峽的全球貿易幾乎陷入停滯，關鍵中間投入品短缺也可能抑制工業生產。

當局並警告：「若全球金融情勢進一步緊縮，或與AI相關的投資意外回落，可能會加劇經濟成長下行風險。」

另據新加坡貿工部14日公布的初步估計，今年第1季GDP較2025年第4季萎縮0.3%。製造業在第1季大幅下滑4.9%， 逆轉在去年第4季成長4.5%的表現，當時新加坡工廠受惠於AI熱潮榮景。

不過，第1季GDP仍較去年同期成長4.6%。新加坡貿工部已於2月將2026年GDP成長預測由初估的1%至3%，上調至2%至4%。

新加坡 央行

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