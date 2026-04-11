美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

對中國投資者而言，曾經備受投資者青睞的美元理財「高息神話」正逐漸褪色。路透

曾經備受投資者青睞的美元理財，「高息神話」正逐漸褪色。有中國投資者在2025年以7.35的匯率 換匯10萬美元購買美元定存，到期結匯後整體虧損逾人民幣2.6萬元（約3900美元），利息遠不足以覆蓋匯兌損失；另有投資者以7.3的匯率換匯，配置年化4.2%的美元理財，若近期結匯也將虧損近人民幣1700元（約250美元）。

時代財經報導，當前境內美元理財名義收益率雖仍處於3.35%到4.46%區間，較人民幣理財高出約150到200個基點，但隨著美元兌人民幣匯率波動加劇，中間報價運行於6.85到6.92區間，較2025年4月7.35的高點已貶值約6%，這讓美元理財的實際收益大打折扣。

實際上，扣除結售匯點差與匯兌損益後，近期美元理財的實際回報不確定性明顯上升，不少投資者也因此陷入「賺利息、虧本金」的尷尬境地。

南開大學金融學教授田利輝表示，高位換匯配置美元理財投資困境的主要誤區是忽視匯率風險、追逐靜態高收益。投資者將美元理財視為存款替代品，卻未意識到匯率波動可輕易吞噬數年利差。此外，多數投資者忽視了結售匯點差這一隱性成本。銀行現匯買入價與賣出價通常相差1%～2%，疊加遠期結匯貼水，實際門檻遠高於紙面利差。

受匯率波動的影響，不少美元理財投資者出現虧損，投資難度也隨之加大。90後投資者李盼表示，去年衝著高利率和匯率差買的美元存款，今年到期結匯後，不僅沒賺到錢，還虧了本金。

李盼與先生於2025年4月，以近7.35的匯率換匯10萬美元，購買了某外資銀行的一年期美元定期存款產品，年化利率為3.5%。按照她的預期，存款到期以後至少能賺3500美元。但近期，美元兌人民幣匯率已跌破6.85，若此時結匯，10萬美元本金折合人民幣約68.5萬元，相較於初始投入的人民幣73.5萬元，本金虧損約人民幣5萬元，利息難以覆蓋本金虧損，整體虧逾人民幣2.6萬元。

實際上，像李盼這樣面臨虧損的投資者並非個例。近期社交平台上，關於「美元理財虧錢」「看中利息，結果本金虧損」「忙活一年倒貼錢」等內容的帖子層出不窮。美元理財曾憑藉4.5%以上的年化收益，成為不少投資者眼中的搶手貨，如今受匯率波動影響，吸引力下降。

不過，也有投資者對美元抱有比較樂觀的心態，認為只要不結匯，就不算虧損。在某跨境電商做營運工作的張穎透露，2025年年初，她以7.3的匯率換匯1萬美元，購買1年期美元理財產品，年化利率約4.1%。今年年初到期後，本息合計約為10410美元，但當前的結匯價已經跌破6.85，若此時結匯，她將虧損近人民幣1700元。

不過張穎指出，不在乎短期的匯率波動，只要不結匯，實際上就不算虧損，想等到美元升值了再結匯。

對於已持有美元理財的投資者，田利輝建議分三步應對。首先，若美元資金暫無剛需，可持有到期鎖定票息，但需接受匯率浮虧的帳面壓力；其次，若有人民幣流動性需求，避免恐慌性結匯，可分批通過遠期結匯或期權組合對沖，平滑匯率衝擊；最後，重新審視資產配置目標，美元理財應從「增值工具」回歸「分散化工具」本位，倉位上限與匯率風險敞口須納入整體組合管理。