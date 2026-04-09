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北約秘書長：理解川普的失望

聚焦美伊能否維持停火 三大指數激情後小跌 油價重返百美元

編譯林文彬／綜合外電
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美國股市三大指數9日早盤小跌，費城半導體指數逆勢漲逾1%。路透
美國股市三大指數9日早盤小跌，費城半導體指數逆勢漲逾1%。路透

美國股市9日早盤小跌，回吐前市部分漲幅，投資人在美國和伊朗達成為期兩周的停火協議後，持續關注這項協議能否維持下去，國際油價盤中漲逾6%，再次站上每桶100美元。

美股史坦普500指數9日早盤微跌0.11%，報6,775.45點，道瓊工業指數跌115.46點或0.24%至47,794.46點，那斯達克綜合指數跌0.07%；追蹤30檔晶片股的費城半導體指數約漲1.1%，台積電ADR在平盤附近游走。

Meta 9日承諾再斥資210億美元，向CoreWeave採購人工智慧（AI）算力，Meta股價早盤漲2.7%，CoreWeave先漲後跌，跌幅約0.7%。

美國總統川普7日同意停止攻擊伊朗，這項「雙邊」停火協議條件是伊朗同意重新開放荷莫茲海峽。根據伊朗外交部長聲明，德黑蘭當局同意在所有攻擊停止的前提下，未來兩周重新開放荷莫茲海峽，另據媒體報導，以色列也已同意停火。

然而，美國和伊朗達成停火協議才過不久，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）8日就指控美國已違反協議，違反協議的行為包括以色列持續攻擊黎巴嫩、無人機入侵伊朗領空，以及伊朗濃縮鈾的權力遭到否定。

受伊朗指控美國違反停火協議影響，國際油價基準布蘭特原油期貨價格9日盤中上漲3.9%，報每桶98.42美元，美國西德州中級原油期貨勁揚6.4%至每桶100.49美元。

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