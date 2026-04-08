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停火是脆弱幻象？高盛交易員：別急著追買 先觀察這點

編譯陳苓／綜合外電
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美國和伊朗在最後一刻達成停火，荷莫茲海峽可望開放兩周，帶動美股在7日甩尾反彈，但...
美國和伊朗在最後一刻達成停火，荷莫茲海峽可望開放兩周，帶動美股在7日甩尾反彈，但高盛交易員警告，別急著進場追買史坦普500指數。(歐新社)

美國和伊朗在最後一刻達成停火，荷莫茲海峽可望開放兩周，帶動美股在7日甩尾反彈，但高盛交易員警告，別急著進場追買史坦普500指數，須先觀察荷莫茲海峽的通行狀況，了解油價能否維持低檔。

高盛資深交易員Rich Privorotsky警告，以史坦普500來說，「這不是進場追逐的好水位」。相較於2月底伊朗衝突爆發時的低點，史坦普500收復了三分之二的損失；而與史坦普500在1月創下歷史新高相比，目前僅低了5%。

Privorotsky認為，停火很脆弱，昨晚波斯灣各地仍有攻擊事件。他強調，市場最終將依通過荷莫茲海峽的實際船隻數量，做出判斷。

他很難預見股市創下新高，但從部位來看，需要先讓強制買盤的力道走完。原因是若能維持和平，商品交易顧問基金（CTA）會開始買進，波動性降低也會觸發部分程式化交易的買訊。

他強調，最重要的是油價能否下跌，並維持低檔，以便削弱通膨、降低升息需求。

他關注伊朗外長阿拉奇的社群媒體發文，內容寫道，要安全通過荷莫茲海峽，須與伊朗軍方配合，而且會受到技術限制。這表示油輪航行仍極度受限，並須繳納通行費。他因此認為油價將維持在每桶90美元左右，而非回落至80美元。

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