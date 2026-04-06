我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

回應45天停火計畫 白宮官員：討論中但川普尚未批准

中東戰爭衝擊 這家機票漲價最多40% 暫停部分航線

中央社吉隆坡6日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東南亞最大廉價航空公司亞洲航空（AirAsia）。路透
東南亞最大廉價航空公司亞洲航空（AirAsia）。路透

東南亞最大廉價航空公司亞洲航空（AirAsia）今天表示，為了緩和伊朗戰爭帶來的衝擊，因此將機票價格調漲最多40%，並暫停部分航線，截至目前其航班總數已刪減約10%。

法新社報導，美國和以色列2月28日聯手打擊伊朗，引發德黑蘭為了報復而對全球石油供應要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行實質封鎖，此後許多國際航空公司已調漲燃油附加費。

總部在馬來西亞、公司名稱為AirAsia X的亞航，航點遍及25國，涵蓋150多個目的地。其商務長吳慧倫（Amanda Woo）表示，他們已將機票價格以遞增方式調漲約31%至40%，燃油附加費則上調了20%，同時也採取措施來減少漲價幅度，包括調降行李費用。

亞航創辦人費南德斯（Tony Fernandes）說，機票漲價「無可避免」，亞航也會將其認為無法負擔燃料成本的航線減少運能。

不過亞航強調，由於航空需求依舊旺盛，因此其原定在6月開啟巴林航線及將飛行網擴展至東南亞以外地區的行動，仍將按計畫進行。巴林將是亞航在中東的首個樞紐。

吳慧倫指出，在亞航能夠賺回高額燃油附加費的航線，他們還能擴大業務。

當被問到目前的中東戰爭會如何影響今年其餘時間的公司利潤，亞航高層表示，現在前景看來依舊「可以應付」，但最後仍取決於這場危機將持續多久。

東南亞 機票 伊朗

上一則

荷莫茲出現局部解封跡象 美股期指由黑翻紅 油價漲幅收斂

下一則

美股早盤／投資人期盼停火 四大指數全上揚

延伸閱讀

中東戰火傷觀光 亞洲旅客轉往東南亞

中東戰火傷觀光 亞洲旅客轉往東南亞
漲幅5倍 中國國內航線燃油附加費今起調升

漲幅5倍 中國國內航線燃油附加費今起調升
伊戰推升油價…捷藍託運行李漲價 聯航跟進

伊戰推升油價…捷藍託運行李漲價 聯航跟進
漲價仍不敷成本 日航與全日空考慮修改制度

漲價仍不敷成本 日航與全日空考慮修改制度

熱門新聞

杜拜基準油價飆升至每桶近170美元，市場參與者說，該基準已「失靈」，要求改革定價機制。（路透）

中東原油飆上近170美元天價 但「有行無市」基本已失靈

2026-04-03 11:10
圖為台積電獨立董事伯恩斯。路透

台積電獨董逢低布局 砸逾千萬加碼買股

2026-04-01 08:53
雖然油價上漲，但美國經濟依舊維持強勁。圖為紐約證券交易所前的遊客。(美聯社)

打伊朗其實是陰謀？戰爭讓美國成為更勝以往的經濟霸權

2026-04-04 13:01
伊朗總統裴澤斯基安檔案照。(新華社)

伊朗總統重申停戰意願 道瓊噴漲逾1000點

2026-03-31 13:46
美股將在3日的耶穌受難日休市一天，下周一（6日）照常開盤。圖為紐約證交所外景。（美聯社）

投資人注意 美股3日因「這節日」休市 其他國際市場一次看

2026-04-03 07:20
台灣汽油價格低於全球許多主要國家。本報系資料照

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

2026-03-28 12:30

超人氣

更多 >
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到
2高股息股票 專家：買了可抱20年不動

2高股息股票 專家：買了可抱20年不動