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打伊朗其實是陰謀？戰爭讓美國成為更勝以往的經濟霸權

編譯易起宇／綜合外電
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雖然油價上漲，但美國經濟依舊維持強勁。圖為紐約證券交易所前的遊客。(美聯社)
雖然油價上漲，但美國經濟依舊維持強勁。圖為紐約證券交易所前的遊客。(美聯社)

經濟評論員葉偉平表示，儘管美國總統川普攻打伊朗不是為了犧牲盟友來幫助美國經濟，但這幾乎就是現正發生的事。雖然油價上漲，但美國經濟依舊維持強勁。反觀其他國家則面臨著利率和通膨風險高漲、燃料節約使用，和經濟預測惡化。

花旗經濟學家已調降歐元區今年經濟成長率預測0.4個百分點，但美國只調降0.1個百分點。

美國前總統老布希在1990年海珊侵略科威特時表示，「我們無法、也不會允許如此重要的資源被一個如此魯莽的國家主宰」，但面對伊朗這次封鎖荷莫茲海峽，川普卻說，「去搶你們自己的石油吧」。

上述數據或許解釋了為何川普會在參戰波斯灣戰爭上，與其前任態度有所不同。過去的美國總統認為，石油的自由運輸是一項美國獨自背負捍衛責任的國際公共財。老布希當年把美軍投入到波灣地區，不只是為了從一位危險的獨裁者手中解放科威特，也是不讓他掌控全球逾20%的石油庫藏。

但川普1日的發言聽起來卻似乎對荷莫茲海峽是否重啟並不關心，他說：「美國幾乎不從荷莫茲海峽進口任何石油，未來也不會。那些這麼做的國家應該多和美國買油，我們有很多，並帶頭去重啟荷莫茲海峽」。

美國總統川普看待這次伊朗戰爭的態度，與90年代老布希對波灣戰爭的態度顯著不同。 ...
美國總統川普看待這次伊朗戰爭的態度，與90年代老布希對波灣戰爭的態度顯著不同。 路透

川普對美國在全球安全和貿易地位上的重塑，如今已延伸到石油。美國不再將自己視為國際穩定和常態的擔保人，而是一個自私自利的舞台演員，利用對石油的掌控來增強自身實力。

化石燃料不只是川普國內繁榮願景的基礎，也是他國際影響力的基礎。他就職後不久就成立了國家能源主導委員會（NEDC），在去年11月發布的國家安全戰略中，他也把「美國能源主宰」稱呼為「最優先戰略目標」。

在美軍1月逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛後，這所帶來的利益又變得更大。這個一直在西半球挑戰美國霸權的政權遭到平定，使美國實質掌控了大部分的石油來源。

歐盟過去曾經高達45%的天然氣進口仰賴俄羅斯，但隨著2022年俄烏戰爭開打後，歐洲如今高達57%的LNG進口是由美國提供。而當川普開始威脅要接管格陵蘭和脫離北約（NATO），這或許會讓許多歐洲人想問，他們是否只是從一種地緣政治脆弱性跳到了另外一種。

葉偉平也指出，儘管美國對全球石油和天然氣的掌控擴大，但經濟現實仍會限制其在地緣政治上效用。資深石油分析師Philip Verleger表示：「要做到真正掌控，你必須要先成本夠低，但我們沒有。」

葉偉平認為，川普缺乏可以逼迫民間生產商抑制供應的明顯手段，而這將會與川普維持國內價格低廉的優先目標產生對立。其他國家之所以會買單美國的石油和天然氣，是多虧了美國在川普第二任期之前建立起的信賴度。若川普將這種關係化為威脅武器，那麼屆時其他國家也會尋找其他替代選項。

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