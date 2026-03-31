我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只軍工院士遭除名 余茂春：中頂尖科學家接連離奇死亡

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

Nvidia AI生態系再壯大 又砸20億投資 這次到邁威爾科技

編譯林奇賢／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達計劃與ASIC大廠邁威爾科技（Marvell Technology）建立戰略...
輝達計劃與ASIC大廠邁威爾科技（Marvell Technology）建立戰略合作關係，並投資後者20億美元。路透

輝達宣布與ASIC大廠邁威爾科技（Marvell Technology）建立戰略合作關係，雙方也會在矽光子技術方面展開合作，且輝達將投資邁威爾20億美元。消息激勵後者股價在美股盤前飆漲11%。

輝達31日發布的聲明，將透過輝達NVLink Fusion，將邁威爾連接到輝達AI工廠和AI-RAN生態系，對使用輝達架構的客戶而言，要開發下一代基礎設施時，會有更大的選擇和靈活性。

用戶能夠利用NVIDIA NVLink生態系，開發半客製化的AI基礎設施。邁威爾將提供客製化XPU和相容於NVLink Fusion的垂直擴展（scale up）網絡，而輝達將提供Vera CPU、ConnectX、Bluefield、NVLink互連和 Spectrum-X交換器，以及機櫃級AI運算等支援技術。

兩家公司也將合作，利用NVIDIA Aerial AI-RAN for 5G/6G，把全球電信網路轉變為AI基礎設施，為AI推動世界級的網絡，包括先進的光互連解決方案和矽光子技術。

輝達近幾個月接連對不少科技公司投資20億美元，包含新思科技、CoreWeave、Coherent、Lumentum。上一次是對雲端服務供應商Nebius投資20億美元，後者31日宣布興建歐洲數一數二大資料中心的計畫。

輝達 美股

上一則

澳洲LNG出口設施遇天災受阻 全球供應短缺加劇

下一則

美股早盤／期盼戰火將歇 指數噴高 Nvidia、Marvell俏

延伸閱讀

中東戰爭與AI前景疑慮拖累 Nvidia本益比降至7年低

中東戰爭與AI前景疑慮拖累 Nvidia本益比降至7年低
一年飆1,000%還不夠…Nvidia加持的這檔光學股 法巴說可再漲4成

一年飆1,000%還不夠…Nvidia加持的這檔光學股 法巴說可再漲4成
Nvidia新機櫃將支援對手AI晶片 突破競爭壓力與中國管制困境

Nvidia新機櫃將支援對手AI晶片 突破競爭壓力與中國管制困境
看好AI潛力但不滿股價掉隊 維權巨頭Elliott砸數十億美元入股新思科技

看好AI潛力但不滿股價掉隊 維權巨頭Elliott砸數十億美元入股新思科技

熱門新聞

台灣汽油價格低於全球許多主要國家。本報系資料照

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

2026-03-28 12:30
油價隨伊朗戰爭拖長愈飆愈高，可能重創消費者，若是需求萎縮與物價下跌形成惡性循環，終將把經濟推落衰退。（路透）

伊朗戰爭只會重燃美國通膨？專家：通縮後果更恐怖「上回是金融海嘯」

2026-03-27 07:10
輝達執行長黃仁勳。（路透）

Nvidia工程師別踩禁忌 黃仁勳：若沒做這件事「我會氣到不行」

2026-03-20 07:20
即使美伊馬上達成停火，全球油氣市場恐怕仍要至少4個月，才可能勉強恢復接近正常的狀態。（路透）

就算美伊今天停火 能源供應何時回穩？最快「這時間」

2026-03-23 11:27
國際油價周一（23日）暴跌超過10%，因川普總統釋出和談訊息。圖為奈及利亞的煉油廠設施。(路透)

油價暴跌10%摜破100美元 川普：油價會像石頭掉下來

2026-03-23 20:07
到目前為止，美國經濟與企業基本面仍穩健，可望繼續支撐股市。（路透）

中東戰爭將進入第五周 未來一周美股要觀察三大變數

2026-03-29 07:10

超人氣

更多 >
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元
美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面
房東要求電器不用要拔插頭 只為省電？網友道破天機

房東要求電器不用要拔插頭 只為省電？網友道破天機