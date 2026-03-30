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中東戰爭與AI前景疑慮拖累 Nvidia本益比降至7年低

中央社紐約30日綜合外電報導
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輝達本益比（PE）大幅下滑，顯示這家稱霸AI晶片市場龍頭的股價可能處於低點，但這...
輝達本益比（PE）大幅下滑，顯示這家稱霸AI晶片市場龍頭的股價可能處於低點，但這也和風險與不確定性有關。路透

隨著中東戰火蔓延加深市場憂慮，全球股市持續震盪。全球市值龍頭輝達（Nvidia）目前的預估本益比已降至2019年以來低點，甚至低於ChatGPT引發人工智慧（AI）熱潮前的水準。

路透報導，輝達本益比（PE）大幅下滑，顯示這家稱霸AI晶片市場龍頭的股價可能處於低點，但這也和風險與不確定性有關。這些因素已動搖投資人對近年推升美股走勢的所謂「AI題材」的信心。

輝達目前的股價和去年10月締造的歷史高點相比已回落近20%。市場普遍擔心，美國與以色列對伊朗的戰爭將導致油價居高不下，引發新一波通膨，恐迫使各國央行調升利率，引發拋售潮。輝達27日股價挫跌2.2%，今年第1季跌幅料達10%左右。

此外，投資人近月來也開始擔心，微軟（Microsoft）、Alphabet及亞馬遜（Amazon）等客戶在AI基礎設施上的巨額支出，可能需要比預期更長的時間才能轉化為實際營收與利潤。

輝達目前的12個月預估本益比約為19.6倍，為2019年初以來最低。相較之下，史坦普500指數（S&P 500）今年以來累計跌幅7%，目前的綜合本益比約為20倍。

而投資人通常會給成長較快速的公司較高的本益比。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，分析師預計2026年史坦普500企業的合計獲利將成長19%，而輝達本會計年度的平均獲利成長預估則超過70%。

Triple D Trading自營交易員狄克（Dennis Dick）指出，目前許多設備都使用輝達晶片，但不代表2、3年後還是如此，世事多變化，這正是目前市場擔憂所在。

輝達 亞馬遜 微軟

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