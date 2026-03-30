油價一日三變駕駛苦 德國4月起限每天中午調漲一次

隨柴油價格上升，德國地方運輸業者成本壓力加劇，業界警告偏鄉地區公車班次恐面臨縮減，影響民眾通勤與就學。圖為行駛在德國黑森林山區的地區公車。中央社

德國 政府通過新規，未來加油站 每日僅能於中午調漲一次油價 ，以抑制價格波動並提升透明度。相關法案已由總統簽署，預計4月1日生效。

德國油價採動態定價機制，加油站可依市場供需與批發價格每日多次調整。近期國際油價波動影響下，油價劇烈浮動讓德國駕駛苦不堪言。聯邦政府與國會因此緊急通過「燃料應對措施方案」，抑制一日三變的油價。

根據新制，加油站每日僅能調漲油價一次，且須固定於中午12時進行；降價則不受限制，可隨時調整。

聯邦經濟與能源部表示，此舉意在降低油價頻繁波動，提高消費者對價格的可預測性，相關措施參考過去兩伊戰爭期間奧地利的作法。

在國際油價波動影響下，德國近期柴油與汽油價格明顯上升，已對交通運輸業帶來壓力。根據全德汽車俱樂部（ADAC），德國柴油價格自2月底以來已上漲約40歐分，漲幅逾2成，目前單價突破約每公升2.5歐元（約2.86美元），95無鉛汽油每公升也超過2歐元（約2.29美元）。

德國交通業者協會（VDV）指出，燃料成本攀升，使原本財務已吃緊的運輸公司雪上加霜，多數業者每月需額外負擔數十萬歐元支出，難以長期自行吸收。

VDV警告，若缺乏政府支援，公共運輸服務與票價恐難維持穩定，甚至可能出現班次縮減情況。巴登-符騰堡邦巴士業者協會（WBO）即表示，當前該邦中小型運輸業者已考慮停駛部分路線或縮減班次。

德國不少鄉鎮或偏遠地區民眾僅仰賴公車通勤，且往往每小時僅有一班車，一旦路線與班次減少，將直接影響學生上學與上班族通勤，進一步擴大城鄉交通落差。

德國公共運輸長期仰賴政府補助，聯邦政府透過「區域化資金」每年撥款約120億歐元給各邦。

隨通膨與油價飆漲，各邦估算，若要維持現有服務水準，到2031年仍需額外約140億歐元資金，近期呼籲聯邦政府提高支持。

在油價劇烈波動、影響民生之際，德國谷歌地圖（Google Maps）已在手機應用程式中提供即時油價資訊，使用者搜尋「加油站」即可查看各站點價格。駕駛人可透過導航功能，比較附近或沿途站點價格，選擇較低油價的加油站。