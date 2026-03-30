布蘭特原油衝上116美元 為何另一個報價卻是108？

國際油價因中東戰事而暴漲。歐新社

分析師30日早盤指出，布蘭特原油期貨出現兩種不同報價。多數報每桶116美元，對應3月31日到期、5月交割的近月合約。相較下，目前最活躍的布蘭特期貨是4月到期、6月交割的合約，報每桶約108美元。

道瓊社報導，在周末傳出有更多兵力進駐中東、葉門叛軍胡塞組織也加入戰局的消息帶動下，前述兩種合約30日同步上漲。不過，隨著5月合約將在周二（31日）到期，油市觀察人士不再將這個合約視為最能反映價格走勢的指標。

每到月底，交易員會「轉倉」至下個月的原油期貨合約，也就是將即將到期的期貨部位平倉，並建立下個月的新部位。這讓交易員能在不進行實物交割的情況下，維持市場部位。此時，最活躍的合約就會往後遞延一個月。

當實體原油市場出現供給過剩或短缺現象，最近月合約和下一個合約之間的價差可能很大。

舉例來說，2020年4月底，各國政府因新冠疫情爆發而實施旅遊禁令，民眾也足不出戶，石油需求驟減，導致全球油市嚴重供過於求。當時，西德州中級原油（WTI）期貨近月合約價格一度跌至負值，6月交割的期貨，則報每桶20美元以上。兩者之間的巨大價差，反映油商儲油空間不足，必須付錢請買家取走原油。

目前實體原油市場則是供給吃緊，5月和6月交割的合約價差，顯示買家更看重的是能即時取得原油。

▼收聽一洲焦點Podcast：