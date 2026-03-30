韓媒：三星想靠這個技術 2031年推1奈米製程

據傳三星電子擬於2031年推出1奈米製程。（路透）

消息傳出，三星電子擬於2031年推出1奈米製程，方法是靠「叉狀片」（Forks heet）技術，在相同空間裡塞下更多電晶體。

科技網站Wccftech引述韓國經濟日報報導，三星預定2030年完成1奈米研發，2031年推出1奈米製程。三星2奈米採用全環繞閘極（GAA）技術，將能源效率最大化，但這個技術用在1奈米，效果沒那麼大。該公司於是打算加入不會導電的分隔牆，由於有如插進叉子，有「叉狀片」之名。這個做法能縮小晶片通道寬度，可以在相同大小的晶片上，放進更多電晶體。

去年三星出於不明原因，取消1.4奈米製程。該公司當時也許尚未採用叉狀片技術，碰上生產阻礙，如今或許能克服這個問題，但1奈米效能如何仍是未知數。

先前科技YouTuber測試發現，三星電子S26智慧機搭載的兩款處理器，表現有巨大差異。三星的Exynos 2600處理器，採用自家的2奈米GAA製程，相較於台積電 替高通代工的Snapdragon 8 Elite Gen 5，電池續航力差距接近30%，讓外界對三星的2奈米製程效能打上問號。