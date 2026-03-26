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AI狂潮推升晶片業霸權 全球市值25大企業 半導體股占7席

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AI狂潮推升晶片業霸權 全球市值25大企業 半導體股占7席

編譯劉忠勇／即時報導
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從市值排名竄升之速來看，SK海力士特別亮眼。（路透）
從市值排名竄升之速來看，SK海力士特別亮眼。（路透）

人工智慧（AI）熱潮三年來的推波助瀾之下，半導體業者躋身全球市值前25大企業已由三家增為七家，儘管最近呈現AI疲勞的沉澱現象，但市值排名仍穩如泰山。

這三年來，Nvidia輝達（另稱英偉達）市值從6610億美元爬升至4.2兆美元，如今高居全球第一。今年以來，輝達下跌了3%。按預估獲利計算的本益比已降為16.1倍，比埃克森美孚（Exxon Mobil）在能源股還低，相對更具投資吸引力。

據市場研究機構蓋特納（Gartner）預測，全球晶片營收今年預料將成長33%，並突破1兆美元大關。預測專家原先認為，這項里程碑要到2030年才會達成。

從市值排名竄升之速來看，SK 海力士特別亮眼，股價自去年上漲四倍。截至周四，以大約4777億美元名列市值排行第21名。而三年前市值僅為490億美元，排名第322名。

除了輝達之外，台積電和三星電子是三年前即已位列前25大的三家半導體企業，目前已分別晉升至第九和第14名。

新進市值前25的公司還包括排名第七、生產網路控制晶片的博通（Broadcom），以及排名第22的美光科技（Micron ）。生產製造業界最先進晶片所需微影設備的荷蘭商艾司摩爾（ASML）則位居第20名。

輝達 台積電

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