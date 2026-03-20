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亞馬遜捲土重來 開發新手機…與Alexa同步 全天連結客戶

中央社舊金山20日綜合外電報導
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亞馬遜旗下的裝置與服務部門正在進行內部代號為「變形金剛」（Transformer）的新手機開發計畫。路透
亞馬遜旗下的裝置與服務部門正在進行內部代號為「變形金剛」（Transformer）的新手機開發計畫。路透

電商龍頭亞馬遜2014年推出首款智慧型手機，試圖挑戰蘋果（Apple）與三星（Samsung），這款由創辦人貝佐斯親自督軍的Fire Phone出師不利，推出短短1年多便宣告夭折。

路透引述4名消息人士報導，亞馬遜（Amazon）旗下的裝置與服務部門正在進行內部代號為「變形金剛」（Transformer）的新手機開發計畫。

消息人士透露，這款手機被定位為潛在的「行動個人化裝置」，能與家用語音助理Alexa同步，成為全天候連結亞馬遜客戶的媒介。

這項計畫開啟了亞馬遜多年來努力實現貝佐斯（Jeff Bezos）願景的新篇章。貝佐斯一直希望將科幻影集「星艦迷航記」（Star Trek）裡無所不在的語音驅動電腦助理帶入現實。

貝佐斯過去曾構思以購物為核心的智慧型手機，透過Prime會員的物流便利與折扣挑戰蘋果，並藉此獲取僅能透過手機、消費記錄與內容偏好結合而產生的海量數據。

消息人士表示，亞馬遜新手機的核心重點在於整合人工智慧（AI）功能，這可能讓新裝置不再需要傳統的應用程式商店（App Store）。目前的智慧型手機要求使用者在使用功能前必須先下載並註冊App。

消息人士表示，亞馬遜的語音助理Alexa可能會是核心功能，但不見得會作為手機的主要作業系統。

事實上，嵌入AI的硬體裝置發展史充滿挫折，其中包括Humane AI pin與Rabbit R1助理，皆因市場接受度低而黯然退出。

然而，這並未阻擋其他公司追求「AI原生」裝置。OpenAI正與蘋果前首席設計師艾夫（Jony Ive）合作研發多款硬體原型機；蘋果、Google與Meta也正開發新型AI嵌入眼鏡、手錶及耳機等裝置。

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貝佐斯 智慧型手機 亞馬遜

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