我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

涉非法轉運Nvidia晶片伺服器售中 美超微高層被起訴

若中東衝突持續 貿易經濟急速放緩 但仍可寄望它當救世主

編譯廖玉玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國際局勢變化莫測，全球貿易和經濟籠罩在層層烏雲之下，但仍設法突圍。 路透
國際局勢變化莫測，全球貿易和經濟籠罩在層層烏雲之下，但仍設法突圍。 路透

世界貿易組織（WTO）19日警告，如果中東衝突引發的能源價格上漲和運輸中斷問題持續，全球貿易流量和經濟增長的放緩速度，將比先前預期更猛烈，不過人工智慧（AI）相關的投資激增，或許有助緩解這些衝擊。

WTO預測，如果美伊戰爭持續，且原油和液化天然氣（LNG）的價格到年底都居高不下，那麼今年全球貨物貿易流量將僅成長1.4%，低於戰爭前預估的1.9%增幅；全球經濟成長率也會從戰前預測的2.8%放緩至2.5%，而美國等能源出口經濟體的增長則可能比預期更強。 

根據WTO的評估，荷莫茲海峽癱瘓的時間愈長，對印度、泰國、巴西等尿素主要進口國的衝擊就愈大，進而危及糧食安全，而能源價格降不下來可能導致全球商品貿易成長減少0.5個百分點，當中以亞洲和歐洲依賴進口能源的國家受創最深。 

據WTO計算，儘管美國總統川普祭出一系列關稅措施，但2025年全球貿易成長4.6%，優於前年表現，集中在美國的AI相關投資相當熱絡，是貿易去年表現意外強勁的主要推手。AI相關貨品去年僅占全球貿易不到20%，但對貿易成長的貢獻達42%，川普關稅確實導致美國許多商品的進口表現疲弱，但從晶片到資料傳輸設備等AI相關產品卻豁免於關稅之外。

WTO觀察到AI商品的需求已較溫和，但也坦承今年仍可能再度成為驚喜，如果相關投資熱潮持續，將推高今年貿易成長率0.5個百分點。 

世貿組織在報告中表示，向上或向下的風險可能同時出現，也就是能源價格維持高檔，而AI貿易也持續勁揚，「在這種情況下，貿易成長率可能就會與先前的預期相去不遠」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

WTO

上一則

記憶體飆漲後…英特爾傳也通知PC廠商CPU將漲價 業界大嘆時機不妙

延伸閱讀

伊朗戰事衝擊經濟 歐亞陷補貼兩難 美衰退機率逼50%

伊朗戰事衝擊經濟 歐亞陷補貼兩難 美衰退機率逼50%
中國經濟「開門紅」 專家：內需疲軟、外部壓力逼近

中國經濟「開門紅」 專家：內需疲軟、外部壓力逼近
金融時報訪調經濟學者：油價上漲 將使Fed先停止降息

金融時報訪調經濟學者：油價上漲 將使Fed先停止降息
川習會前端出「管理式貿易」新構想 美擬設美中貿易委員會

川習會前端出「管理式貿易」新構想 美擬設美中貿易委員會

熱門新聞

伊朗透過水雷這種平淡無奇的武器，要脅全球經濟。歐新社

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

2026-03-13 12:05
「股神」巴菲特。（路透）

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

2026-03-14 07:20
根據美國財政部的官方資料，目前美國國家債務近39兆美元。 路透

經濟學家：加上福利支出 美國真實負債恐接近100兆美元

2026-03-14 10:36
示意圖。（新華社）

美股面臨黑天鵝來襲？策略師：史坦普500恐跌20%

2026-03-18 12:04
日圓兌美元匯率13日盤中貶至2024年7月來最低，跌向160日圓價位。（路透）

伊朗戰事升溫 美元續揚 日圓貶至2024年7月來最低

2026-03-13 02:30
歷史經驗顯示，油價震撼能帶來絕佳的股市買進機會。路透

歷史鐵證：油價震撼竟是「暴利入場券」美股一年後更高

2026-03-16 11:59

超人氣

更多 >
「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落
19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者
申請簽證須繳1.5萬押金再增12國 繳費者97%未逾期停留

申請簽證須繳1.5萬押金再增12國 繳費者97%未逾期停留
日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港

日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港