若中東衝突持續 貿易經濟急速放緩 但仍可寄望它當救世主

國際局勢變化莫測，全球貿易和經濟籠罩在層層烏雲之下，但仍設法突圍。 路透

世界貿易組織（WTO ）19日警告，如果中東衝突引發的能源價格上漲和運輸中斷問題持續，全球貿易流量和經濟增長的放緩速度，將比先前預期更猛烈，不過人工智慧（AI）相關的投資激增，或許有助緩解這些衝擊。

WTO預測，如果美伊戰爭持續，且原油和液化天然氣（LNG）的價格到年底都居高不下，那麼今年全球貨物貿易流量將僅成長1.4%，低於戰爭前預估的1.9%增幅；全球經濟成長率也會從戰前預測的2.8%放緩至2.5%，而美國等能源出口經濟體的增長則可能比預期更強。

根據WTO的評估，荷莫茲海峽癱瘓的時間愈長，對印度、泰國、巴西等尿素主要進口國的衝擊就愈大，進而危及糧食安全，而能源價格降不下來可能導致全球商品貿易成長減少0.5個百分點，當中以亞洲和歐洲依賴進口能源的國家受創最深。

據WTO計算，儘管美國總統川普祭出一系列關稅措施，但2025年全球貿易成長4.6%，優於前年表現，集中在美國的AI相關投資相當熱絡，是貿易去年表現意外強勁的主要推手。AI相關貨品去年僅占全球貿易不到20%，但對貿易成長的貢獻達42%，川普關稅確實導致美國許多商品的進口表現疲弱，但從晶片到資料傳輸設備等AI相關產品卻豁免於關稅之外。

WTO觀察到AI商品的需求已較溫和，但也坦承今年仍可能再度成為驚喜，如果相關投資熱潮持續，將推高今年貿易成長率0.5個百分點。

世貿組織在報告中表示，向上或向下的風險可能同時出現，也就是能源價格維持高檔，而AI貿易也持續勁揚，「在這種情況下，貿易成長率可能就會與先前的預期相去不遠」。

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