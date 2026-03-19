中東戰雲和通膨隱憂揮之不去 美股三大指數跌破200日均線

有投資人認為，美股迄今對中東戰局反應相對平淡，可見市場已部分消化最壞的情況。歐新社

美國股市周四收低，中東能源設施再遭襲擊引發通膨焦慮，投資人大幅調降對聯準會 （Fed）今年的降息預期。儘管以色列 宣稱已削弱伊朗 軍力，且油價從盤中高點回落，但市場信心依舊低迷，三大指數全面跌破長期走勢關鍵支撐的200日均線。

史坦普500指數下跌 18.06 點，跌幅 0.3%，收在 6,606.49 點。道瓊工業指數下跌 204.60 點，跌幅 0.4%，收在 46,021.43 點。那斯達克綜合指數下跌 62.40 點，跌幅 0.3%，收在 22,090.69 點。

費城半導體指數上漲0.9%，超微（AMD）漲2.9%。台積電ADR跌0.2%，輝達（NVIDIA）跌1%。

美光大跌 3.8%。雖然 AI 需求強勁，但該公司最新一季財測未能讓投資人滿意。

中東局勢持續動盪，雖然以色列總理內唐亞胡說伊朗已喪失鈾濃縮和製造飛彈能力，且美國國務卿魯比歐加快向盟友出售武器，但伊朗仍持續打擊能源資產。布蘭特原油一度衝上每桶 119 美元，隨後回落至 108.65 美元。

投資人對降息前景轉向悲觀。根據 CME FedWatch 工具，市場預料今年「完全不降息」的機率從前一天的48%飆升至 73%。聯準會（Fed）主席鮑爾日前強調通膨風險且處境艱難，2 年期公債殖利率攀升至 3.830%，創去年 7 月以來新高。全球央行步調一致，英國、歐洲、瑞士及瑞典央行周四均維持利率不變。

最新數據顯示，上周美國初次申請失業救濟人數降至 1 月以來最低，顯示勞動力市場依然紮實。然而，AI 發展引發的結構性失業疑慮升溫，傳出滙豐控股（HSBC）醞釀未來幾年大舉裁員 2 萬人。

JonesTrading 首席市場策略師 O'Rourke 說，削弱伊朗核能力雖是重大進展，但市場仍對整體投資組合感到不安。Siebert Financial 投資長 Malek 則認為，考量到戰事威脅，股市迄今反應相對平淡，可見市場已部分消化最壞的情況。

特斯拉下跌 3.2%。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）加強對 320 萬輛配備全自動輔助駕駛（FSD）系統車輛的調查，懷疑此系統在能見度不佳時無法有效辨識障礙物。

黃金和礦業股因利率走高預期而重挫，金價大跌 5.9%，金礦商 Newmont 下挫 6.9%。