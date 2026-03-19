可能暴力補漲 專家：目前國際油價未真正反映戰火衝擊

伊朗戰爭嚴重衝擊波斯灣的石油供應。圖為行經荷莫茲海峽的輪船遭攻擊而起火。歐新社

伊朗戰爭嚴重衝擊石油 市場，但國際基準油價 漲勢未如預期般驚人。專家提醒說，布蘭特原油（Brent）和西德州中級原油（WTI）期貨價格表面上的穩定，只是反映區域庫存過剩、基準油價組成來源，以及政策干預所造成的暫時性緩衝，不應因此認為全球石油供應無虞。

目前市場常用的兩種石油價格基準布蘭特與西德州，分別代表北海和德州／墨西哥灣 的原油。在伊朗戰爭初期布蘭特一度飆升至近120美元後回落，目前約為每桶111美元，西德州為每桶97美元。

專家解釋說，布蘭特與西德州因庫存過剩和供應調整速度較慢，獲得了更長時間的緩衝。此外，目前布蘭特和西德州的合約均為5月交割，預期屆時各國已釋出大量戰略儲油，將有助於緩和兩種基準油價的漲勢。

但在中東戰爭導致荷莫茲海峽關閉之際，市場仍不能低估波斯灣石油供應中斷的衝擊，世界各地買家正爭相尋找此地區石油供應的替代來源，導致從挪威、阿爾及利亞到哈薩克等地的原油價格飆升。根據倫敦證交所集團（LSEG）的數據，從荷莫茲海峽以外港口出口的阿曼原油價格19日更創下每桶173.24美元的新高。

摩根大通的分析師認為，如果荷莫茲海峽無法盡快重新開放，阿曼和杜拜原油價格的劇烈波動，很可能是其他主要原油價格大漲的前兆。隨著大西洋盆地的原油庫存下滑，全球市場將被迫在供應明顯緊縮的情況下進行清算，布蘭特原油和西德州原油最終將在重新定價後飆高。