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美石油業成戰火贏家…台灣等亞洲買家大增 創3年新高

編譯陳苓／綜合外電
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德州煉油廠檔案照。(美聯社)
德州煉油廠檔案照。(美聯社)

中東原油出口受阻，促使亞洲買家爭相敲進美國原油，本月採購量寫三年之最，遠高於1、2月的每月約3,500萬桶。

不願具名的交易者說，近幾天的採購潮，使得美國銷往亞洲的原油，4月裝船量達到約6,000萬桶。據Kpler、Vortexa資料，這是2023年4月以來的單月新高。荷莫茲海峽形同封鎖，打擊仰賴中東原油的亞洲國家。

這名人士說，台灣是買家之一，購買價格較即期布蘭特的基準價，每桶高出12-13美元。其他石油價格約比杜拜原油每桶高出18美元，但本周基準油價激烈震盪，議價過程可能更為棘手。相形之下，上個月開戰之前，類似交易每桶只比杜拜原油高出5-6美元。

然而，這無法迅速解決亞洲的危機，4月在美國裝船的貨物，往往要兩個月才會運抵目的地。交易者說，買家包括日本、南韓、台灣、新加坡、泰國的煉油廠，而且採購量可能續增。

據Kpler、Vortexa，美國一個月通常出口1.1億桶原油，其中半數輸往歐洲，超過三分之一運往亞洲。今年前兩個月，亞洲買家每月僅購入約3,500萬桶原油。

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