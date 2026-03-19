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中東局勢動盪 傳鉅額中東資本湧入香港

記者黃雅慧／即時報導
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據香港多家銀行、券商、金融機構及中東市場研究人士訊息指出，中東局勢動蕩後，香港市場確實出現外資流入增多的現象，其中包含來自中東的資金，但具體流入規模與真實流向難以精准統計和核查。（路透）
據香港多家銀行、券商、金融機構及中東市場研究人士訊息指出，中東局勢動蕩後，香港市場確實出現外資流入增多的現象，其中包含來自中東的資金，但具體流入規模與真實流向難以精准統計和核查。（路透）

香港多家銀行、券商、金融機構及中東市場研究人士訊息指出，中東局勢動盪後，香港市場確實出現外資流入增多的現象，其中包含來自中東的資金，但具體流入規模與真實流向難以精準統計和核查。顯示受中東局勢動蕩影響，全球資金的避險需求持續升溫。

受到嚴峻的中東局勢影響，近日市場流傳「3000億港元（約392.4億美元）中東資本湧入香港」的說法。證券時報報導，北大匯豐商學院智庫中東研究所執行所長朱兆一直言，目前沒有任何跡象表明有3,000億港元這麼大規模的資金進入香港資本市場。「這個數字有點被誇大，戰爭至今不過十餘天，成熟機構不可能在短期內重倉布局。」

據中國銀河證券統計，美以伊戰爭（2月28日）爆發後的一周，港交所日均成交額約為3415億港元，比開戰前一周增加了約997億港元，即便考慮春節因素擾動，但仍創下近半年以來的單周最高成交量。香港一家外資銀行分析師表示，短期很難判斷是否有中東資金因為戰爭影響而大舉流入，他們更可能是通過ETF或大型公募基金介入，「可能還要過一段時間才能看得出來。」

香港一家有中資背景的商業銀行相關負責人稱，3月資金流入量顯著增多，尤其是戰爭爆發後第一周，單筆多在百萬港元以上，但目前暫時無法識別到資金主體。他續指，即便有從中東回流的資金，也以曾經香港中轉的中資背景、華人背景資金為主；純中東背景的家族辦公室或主權基金，通常會選擇在香港落地本土家辦進行配置。

香港商報此前報導，香港行政長官李家超17日表示，中東局勢令燃油價格上升，供應亦受影響，政府高度關注。他又指，當前局勢動蕩下，資金持續流入本港，長遠有利於香港金融中心發展。

香港財政司司長陳茂波3月初、中東局勢爆發初期表示，估計金融市場波動較大，資金流轉也較快，比較不確定，「可能會有一些錢會從（中東）那邊，尋求安全港來到香港也不定，所以這些我們做好準備。」

中東危局下，資金正積極找避風港，除了香港之外，新加坡也積極在吸納避險資金停泊。新加坡聯合早報指出，全球企業與基金服務提供商安德森國際（Anderson Global）上周接到約10個至20個家辦諮詢，考慮把部分資產從中東轉到新加坡，原因是擔心衝突可能持續拖延。

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