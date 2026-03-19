Siri發展落後 為什麼蘋果仍靠AI賺了一票？

蘋果從App Store生成式AI程式中賺取的收入，有四分之三來自ChatGPT。（美聯社）

蘋果（Apple）今年人工智慧 （AI）相關營收可達突破10億美元，儘管在推動自有AI策略上面臨挑戰，但因iPhone在市場享有主導地位，仍在AI發展占有一定優勢。

以現今AI標準來看，蘋果Siri 聊天機器人還在原地踏步。但蘋果擁有其他AI競爭對手所欠缺的優勢：在行動裝置市場的主導地位。無論OpenAI、Google 、Anthropic或xAI把聊天機器人做得多厲害，iPhone仍是將這些服務推送給消費者的主要管道。

也就是說，這些廠商通常得支付「App Store 稅」，即第一年訂閱費用的30%，之後每年則為15%，不過各國費率略有不同。據分析公司AppMagic統計，生成式AI應用程式（App）2025 年共支付了近9億美元的App Store手續費給蘋果。

AppMagic數據顯示，蘋果從App Store生成式AI程式中賺取的收入，有四分之三來自ChatGPT；其次是xAI的 Grok，約占5%。蘋果來自生成式AI程式的收入從2025年1月的約3500萬美元，一路成長到8的高點1.01億美元。數據顯示，目前營業額已從巔峰回落，部分原因在於ChatGPT下載量有所下滑。

10億美元占蘋果整體並不算大。然而，生成式AI程式已成為蘋果服務事業的成長引擎。由於服務事業的成長速度超越硬體裝置，且毛利率更高，近年來一直是投資人關注的焦點。

蘋果多年來在更新Siri上陷入苦戰，也導致AI事業最高負責人詹安德里亞（John Giannandrea）去年離職。Siri是建構在舊有的技術之上，能執行設定鬧鐘等基本任務，但無法記憶對話內容。最重要的是，Siri無法像ChatGPT或其他現代聊天機器人那樣，進行深度研究或創作內容。

蘋果與Google已於1月宣布，今年即將推出的新版Siri將由Gemini提供技術支援。