我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵後院增建「迷你屋」紐約推新工具與貸款計畫

白宮：中國同意川普北京行延期

聯準會維持利率不變 聲明提及伊朗戰爭不確定性

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯準會。(路透)
聯準會。(路透)

美國聯準會（Fed）於美東時間18日下午2時宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率區間維持在3.5%–3.75%不變；決策官員權衡高於預期的通膨、勞動市場的錯綜訊號，及伊朗戰爭的影響。

在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）12位成員中，僅理事米倫持異議、擔憂勞動市場惡化支持降息1碼，前次會議與米倫同為降息陣營的沃勒，這次主張按兵不動。

FOMC在會後聲明中，對經濟展望稍作更動，包括上調2026年全年的經濟成長預期和通膨預估。

儘管不確定性高漲，官員仍再度暗示未來將進行幾次降息。備受關注的點狀圖，即個別官員的利率預測，指向年底前降息一次、2027年再降一次，但具體時機不明。

在19位提供預測的官員中，有七人預期今年利率將維持不變，較去年12月的前次更新多一人。儘管未來幾年的預測明顯分歧，但點狀圖中位數顯示，2027年還會再降息一次，之後聯邦資金利率長期持穩於約3.1%的水準。

聲明提及伊朗戰爭帶來的不確定性；戰火導致荷莫茲海峽封閉，已擾亂全球油市，可能使通膨高於Fed設定的2%目標。聲明指出：「中東情勢發展對美國經濟的影響仍不明」。

在衝突爆發前，市場原本預期今年Fed將降息兩次，甚至還有小幅機率出現第三次降息。但隨著油價攀升，加上一連串尚未反映油市震撼、卻已相當強勁的通膨數據，市場目前已下修至2026年最多僅降息一次。

世報陪您半世紀

聯準會 降息

上一則

伊朗誓言報復天然氣田遭攻擊 油價直逼110美元

下一則

這家公司廢除退休獎金傳統 為新進員工加薪

延伸閱讀

金融時報訪調經濟學者：油價上漲 將使Fed先停止降息

金融時報訪調經濟學者：油價上漲 將使Fed先停止降息
戰火引爆通膨疑慮 Fed下一步竟會轉向升息？市場押注機率已達25%

戰火引爆通膨疑慮 Fed下一步竟會轉向升息？市場押注機率已達25%
美債年內轉負：油價飆升掀停滯性通膨 債市敘事轉向成長風險

美債年內轉負：油價飆升掀停滯性通膨 債市敘事轉向成長風險
美1月核心PCE通膨小幅增溫 消費支出熱絡 料Fed利率不變

美1月核心PCE通膨小幅增溫 消費支出熱絡 料Fed利率不變

熱門新聞

伊朗透過水雷這種平淡無奇的武器，要脅全球經濟。歐新社

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

2026-03-13 12:05
「股神」巴菲特。（路透）

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

2026-03-14 07:20
根據美國財政部的官方資料，目前美國國家債務近39兆美元。 路透

經濟學家：加上福利支出 美國真實負債恐接近100兆美元

2026-03-14 10:36
日圓兌美元匯率13日盤中貶至2024年7月來最低，跌向160日圓價位。（路透）

伊朗戰事升溫 美元續揚 日圓貶至2024年7月來最低

2026-03-13 02:30
歷史經驗顯示，油價震撼能帶來絕佳的股市買進機會。路透

歷史鐵證：油價震撼竟是「暴利入場券」美股一年後更高

2026-03-16 11:59
市場擔憂戰事長期化會推高赤字，全球各國長債齊跌。（路透）

戰爭的代價來了？全球長債遭拋售 美30年期公債殖利率叩關4.9%

2026-03-13 01:10

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
Trader Joe's復活節限定配色迷你包重磅回歸 民眾瘋搶

Trader Joe's復活節限定配色迷你包重磅回歸 民眾瘋搶
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗
以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業