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美國開30天「人道走廊」…亞洲爭搶俄羅斯石油 價格飆

編譯林文彬／綜合外電
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亞洲各國政府正爭搶俄羅斯石油。路透
亞洲各國政府正爭搶俄羅斯石油。路透

在美國為彌補中東供給中斷暫停制裁俄羅斯石油後，亞洲各國政府正爭搶俄國石油，非洲也急忙尋找新燃料供給。

在價格飆漲和供給短缺之際，印度已擴大採購俄羅斯原油，泰國、菲律賓和印尼也已暗示，對採購俄國石油持開放態度。中國是伊朗戰爭爆發前俄羅斯原油最大買家，目前仍持續採購。

美國13日宣布暫停制裁30天，允許交易目前漂流在海上的俄羅斯被制裁石油與汽油產品。大宗商品情報公司Kpler估計，截至3月6日仍在海上的俄羅斯原油約1.3億桶，5,400萬桶位於蘇伊士運河與新加坡之間。

Kpler指出，目前印度採購的俄羅斯石油已增加約一倍，達到每日180萬桶，另外，菲律賓能源部長嘉琳（Sharon Garin）表示，國營菲律賓國家石油公司（PNOC）已和俄羅斯供應商接洽。泰國也已就採購石油與俄羅斯聯繫，並與巴西、奈及利亞和哈薩克等其他供應國接洽。

Trading Economics數據顯示，俄羅斯石油出口參考品級烏拉爾（Urals）石油價格3月初一度觸及每桶100美元，高於2月27日美國攻擊伊朗前一天的每桶58.16美元，18日則略高於每桶90美元。

另一方面，伊朗戰爭導致荷莫茲海峽石油運輸幾乎全面中斷，也迫使非洲各國政府急忙尋找替代方案。國際能源總署（IEA）指出，從中東流入非洲的石油產品通常落在每日60萬桶左右，這些供給已面臨風險。對一些非洲國家而言，這些貨物實際上能滿足所有石油需求。

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