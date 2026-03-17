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蘇炳添成小米汽車首位代言人 雷軍：因為他姓SU

記者張鈺琪／即時報導
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雷軍宣布蘇炳添成為小米汽車品牌首位代言人。（圖／取自蘇炳添微博）
雷軍宣布蘇炳添成為小米汽車品牌首位代言人。（圖／取自蘇炳添微博）

小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍17日在微博宣布，中國田徑短跑名將、亞洲飛人蘇炳添正式出任小米汽車品牌「首位代言人」。雷軍表示，蘇炳添不僅是小米的老朋友，也是第一代小米SU7車主。

消息公布後，不少網友在評論區討論小米汽車為何啟用代言人。對此雷軍回應稱，原因有三個：「因為他是亞洲跑得最快的人，因為他是第一代SU7車主，因為他姓SU（蘇）。」

蘇炳添隨後也發文表示，自己作為第一代SU7車主，這台車已經開了很長一段時間，「平時出門都在開，操控很穩很精準」，家中的小朋友也很喜歡車內的小愛同學（小米推出的智慧型語音助手）。

同日，雷軍也在微博介紹即將發布的新一代SU7。據貼文，新車搭載專為駕駛者打造的高性能智慧底盤系統，採用高品質硬體並經過專業調校，透過軟硬體深度融合，可提供更精準、穩定且安全的駕控體驗。

雷軍表示，新一代SU7是在第一代車型基礎上歷經兩年打磨，無論安全性、駕控表現、智慧體驗與豪華質感都有顯著提升。

小米新一代SU7將於19日晚間7時正式發布。雷軍稱，這款車是承載所有嚮往的「Dream Car」，並表示：「新一代SU7已經準備好了。」

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