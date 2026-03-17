賭全球央行不會那麼鷹 部分外資繼續購債

部分投資人說，以為戰爭會導致國際央行全面升息，是錯誤假設。路透

伊朗戰爭引發的通膨憂慮，讓外界擔心央行 必須升息以對，與殖利率呈反向走勢的公債價格遭受重創。但部分投資人說，以為戰爭會導致國際央行全面升息，是錯誤假設。

部分外資敲進成長疲弱國家的公債，例如英國，理由是這些國家的決策者，不會升息增加經濟痛苦，甚至或許打算無視戰爭衝擊，繼續降息。另外，也有外資續抱殖利率較高的公債，如澳洲和日本 ，這些國家已經開始升息。

木星資產管理公司的投資經理人納許說：「確實出現通膨震撼，但經濟背景弱於2022年」，他認為市場預期的升息次數過多，上周購入了英國、歐洲、澳洲的短天期公債。盧米斯賽勒斯公司（Loomis Sayles）的史韋澤則青睞日本、澳洲、紐西蘭 的長天期公債。

彭博調查顯示，戰爭爆發前，經濟學家預測主要央行的政策利率走向，將出現至少2009年來的最大分歧，投資人建立部位想從中獲利。如今儘管油價升破每桶100美元，彭博訪問的基金經理人仍說，全球貨幣政策幾乎不可能在短期內重回一致。

本周是超級央行周，澳洲央行17日上調利率，為今年來第二度升息；理事會並警告，擔心能源成本高漲。但本周開會的其他央行，預料大多利率將按兵不動。