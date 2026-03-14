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經濟學家：加上福利支出 美國真實負債恐接近100兆美元

編譯黃淑玲／綜合外電
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根據美國財政部的官方資料，目前美國國家債務近39兆美元。 路透
根據美國財政部的官方資料，目前美國國家債務近39兆美元。 路透

官方數據顯示美國國家債務目前接近39兆美元，但有經濟學家指出，若將政府未來承諾的福利支出一併計入，美國政府實際背負的債務可能接近100兆美元，遠高於官方公布的數字。

美國知名財政經濟學家、賓州華頓預算模型（Penn-Wharton Budget Model）的學務主任斯梅特斯（Kent Smetters）在財星雜誌的訪談中，提到這個包括「隱含義務」的政府負債務數字。

斯梅特斯說，政府依法必須償還的債務，是「明確義務」，39兆美元就是這個部分；但政府另有一種「隱含義務」，像是社會福利、健保等，是未來支出承諾，這部分沒有法律上的強制償還義務，卻在政治與道德上需要履行。

他表示，如果美國政府依上市公司的會計準則，揭露財務狀況，那麼政府債務占GDP比率，將不會只是目前約100%的水準，而可能接近300%。現行聯邦政府會計制度的設計，刻意讓公眾沒能看到完整的狀況，許多隱含負債被移到官方的債務統計之外。

斯梅特斯警告，這種「帳目轉移遊戲」，後果很現實，政府財政缺口一直擴大。政治人物一些提案，帳面上看起來似乎改善了財政，但實際上只是把負債從顯性帳目轉移到隱性承諾。

例如「社會安全2100法案」被認為有望改善社會安全制度的長期財務狀況，其實可能只是降低明確債務，同時增加更多隱含負債。

美國財政部發布的美國政府財務報告估計，未來75年未籌資的財政缺口為73.2兆美元，幾乎全部來自社會安全與醫療保險。可見，當這些隱含負債不被列入官方帳目時，政治壓力雖然降低，但填補缺口的實際成本卻每年持續增加。

斯梅特斯呼籲財政改革要趕快進行，拖越久破洞越大。可以現在就開始緩慢增加稅收、小幅提高退休年齡、逐步調整福利來分攤成本，以免資金耗盡時出現必須大幅加稅或突然削減福利等激烈措施。

他強調，美國並非立即面臨財政崩潰，但真正的問題在於政策制定者對財政風險的認識，可能受到不完整會計制度的影響。若政府無法更透明地呈現未來負債，並及早討論改革方案，將來可選擇的政策空間將會愈來愈小。

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