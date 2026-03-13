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美伊續叫陣…市場觀望油價與利率 美股小跌

川普對伊朗戰事說法反覆的背後真相：華府三股勢力拉鋸

美伊續叫陣…市場觀望油價與利率 美股小跌

中央社紐約13日專電
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紐約證券交易所。（歐新社）
紐約證券交易所。（歐新社）

美國與以色列伊朗戰爭進入第3周，美國總統川普與伊朗當局持續叫陣。伊戰爆發後，國際油價漲幅達4成，美股道瓊工業指數僅小跌0.26%，市場氣氛雖不佳，但美國企業營收仍出色，市場將繼續觀望油價與利率走勢。

美以2月28日空襲伊朗，伊朗對以色列及波斯灣國家美軍設施及建物發動無人機及飛彈攻擊，並關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），攻擊多國海上商船油輪，國際油價多次升破每桶100美元，衝擊全球經濟。

美國發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）進入第3周，美軍持續對伊朗攻勢。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已同意美軍中央司令部（CENTCOM）提出增加兩棲預備部隊、陸戰隊遠征軍及更多戰艦至區域的要求，總員額超過2000人。

總統川普（Donald Trump）在福斯新聞電台（Fox News Radio）說，美國已完全摧毀與殺掉伊朗，大家看看這些精神錯亂的混蛋今天會如何。戰爭部長赫格塞斯在五角大廈記者會表示，美國不容許荷莫茲海峽商業物資流通受阻。

伊朗當局聲明將持續進行報復性攻擊與封鎖荷莫茲海峽。

國際布倫特原油（ICE Brent Crude）13日交易價格每桶多超過100美元，西德州中級原油（West Texas Intermediate crude，WTI）約為99美元。

過去一周全球油價隨美伊戰事發展變化，國際能源總署（IEA）11日宣布釋出4億桶石油儲備計畫，因戰事緊繃商船油輪遇襲消息頻傳，未能改變油價升勢。

道瓊工業指數13日收盤下跌0.26%，收報46558.47點。史坦普500指數跌0.61%，收6632.19點。那斯達克指數下挫0.93%，收22105.36點。

伊戰爆發後，過去2周道指總跌幅僅約4.8%，布倫特原油價格漲幅高達42%，顯示國際油價雖大幅攀升，但能源自主的美國經濟暫時未見顯著衝擊，投資人態度仍觀望。

史坦普500指數今天跌至今年新低，展望下周金融市場，伊戰、油價與企業營收是觀察重點。

資產管理公司Mount Lucas Management投資長亞斯佩爾（David Aspell）在財經頻道CNBC指出，美國業者營收相當不錯，但市場情緒不佳，除了石油價格，整體資產價值也將受利率變動影響。

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